فهد يأكل الكبسة مشاركاً شباناً خليجيين وجبة عشاء (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل لفهد يشارك مجموعة شبان وجبة عشائهم ضمن إحدى الدول الخليجية.

وأظهرت اللقطات الفهد وهو منهمك في تناول رز الكبسة من طبق كبير يتوسط الشبان الذين كانوا ينظرون بدهشة إلى الحيوان المفترس.

وبين الخوف والتقاط الأنفاس حاول الشبان الهدوء وعدم التصرف بشكل خاطئ كي لا يتعرضوا لهجوم الفهد ذهب أحدهم لتصويره بكاميرا جواله.

جدل في منصات التواصل

ولاحظ المصور خوف أحد الشباب ليقوم بممازحته قائلاً: “اتعشى يا حسون” فيما خاطب رفاقه بالقول: “يعطيكم العافية يا شباب فيه ضيف يتعشى معكم”.

وتعددت الآراء في منصات التواصل حول المقطع المتداول وانتشرت تعليقات جدلية منها ماكتبته أحلام في منصة إكس: “جايبينه ع العشاء والله عيب حتى احترام للضيافه ما فيه وكل همه يصور اللحمدلله اللذي عافانا مما ابتلى به غيرنا”.

هل هذا يدل على احترام النعمه التي وهبها الله لهم وعلى احترام الضيف؟ لاحول ولاقوة الا بالله

اللهم إننا نبرأ إليك من فعلهم هذا — سعيد النشاوا (@saeedalnashawa) November 30, 2023

وتساءل سعيد النشاو: “هل هذا يدل على احترام النعمه التي وهبها الله لهم وعلى احترام الضيف؟ لاحول ولاقوة الا بالله اللهم إننا نبرأ إليك من فعلهم هذا”.

إهانة للضيوف

ورأى عبد العزيز المعيوف أن ما جرى إهانة للضيوف معلقاً: “هذي اكبر اهانة للضيوف.. حيوان قذر ومخيف ياكل اكلهم !!؟ .. هذا لو فالسعودية كان تم_القبض”.

هذي اكبر اهانة للضيوف

حيوان قذر ومخيف ياكل اكلهم !!؟

هذا لو فالسعودية كان #تم_القبض

والمفروض في بلده مدري اي بلد

يتم القبض عليه

مساكين يصورهم وهم في قمة المذلة والاهانة ثم قمة الخوف والرعب!

وهو متعمد يهينهم ويسويهم محتوى و #ترند

اتحداه يدخل الحيوان على ابوه وهو ياكل! — المعالج السعودي البدوي التميمي عبدالعزيز المعيوف (@mu3alj) November 30, 2023

وأضاف: “المفروض في بلده مدري اي بلد يتم القبض عليه مساكين يصورهم وهم في قمة المذلة والاهانة ثم قمة الخوف والرعب! وهو متعمد يهينهم ويسويهم محتوى و ترند.. اتحداه يدخل الحيوان على ابوه وهو ياكل!”.

اقرأ أيضا:

يذكر أن السلطات السعودية تحظر تربية الحيوانات المفترسة في المملكة، وتفرض عقوبات على المخالفين كما سبق وصدر أمر بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري.

ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا تتواجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي.