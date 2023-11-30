جبهات الضفة تشتعل.. دهس جنود إسرائيليين بالأغوار بعد ساعات من عملية القدس (شاهد)

وطن- أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال على حاجز عسكري بمنطقة الأغوار، فيما تحدث جيش الاحتلال عن استشهاد المنفذ.

وقال بيان لجيش الاحتلال: “إطلاق نار وإصابة سائق سيارة في الأغوار حاول دهس جنود على حاجز عسكري”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق، قال جيش الاحتلال: “إصابة جنديين من قوات الاحتياط بجروح طفيفة في عملية دهس قرب حاجز عسكري في الأغوار“.

وفيما كانت المعلومات الأولى تشير إلى سقوط إصابتين جراء عملية الدهس، فقد أكَّد جيش الاحتلال أن المصابين في عملية الأغوار جنديان.

تغطية صحفية: "موقع الدهس في الأغوار التي أدت لإصابة جنديــيـن من جيش الاحـــتلال وفقاً لوسائل إعلام إسرائـيــلــيـة". pic.twitter.com/KslAkievVY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 30, 2023

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على سائق مركبة قرب مستوطنة بقعوت بزعم تنفيذه عملية دهس.

في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد منفذ عملية الدهس في الأغوار، موضحة أن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول له.

3 قتلى في عملية القدس

وجاءت هذه العملية، في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين على الأقل بجروح، في هجوم بإطلاق نار بمدينة القدس الغربية.

وأفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسقوط 3 قتلى و12 إصابة، بينهم إصابات خطيرة، في عملية نفذها شقيقان فلسطينيان عند المدخل الشمالي الغربي للقدس، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها قتلت منفذي العملية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن منفذي الهجوم شقيقان، وهما أسيران سابقان ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من قرية صور باهر جنوب القدس.

وفي أعقاب العملية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين الإسرائيليين.

ولوّح نتنياهو بملاحقة كل عناصر حماس “في كل مكان في القدس وغزة والضفة الغربية.