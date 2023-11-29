نتنياهو يتباهى بانتشار “القيم الصهيونية” في مدارس الإمارات والسعودية والبحرين

وطن – انتشر تسجيل لمساحة بث على “إكس” على منصات التواصل يظهر مدى التأثير الإسرائيلي على أنظمة الدول المطبعة مع الاحتلال أو تلك التي كانت على وشك التطبيع، حيث أشار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في حديثه بهذا البث مع إيلون ماسك، لانتشار القيم الصهيونية في مدارس ومساجد البحرين والإمارات والسعودية مفتخرا بذلك.

وظهر رئيس وزراء الاحتلال في لقاء صوتي على منصة إكس مع إيلون ماسك، الذي كان يخاطب نتنياهو في بداية المقطع المتداول حول قضية “إيقاف الاعتقاد بأن القتل والفرح بموت المدنيين أمر جيد”.

وذكر نتنياهو في المقطع: “لدينا أول مهمة وهي تدمير حماس لا شيء سوف يوقف ذلك لأنه إذا كنت تريد السلام دمر حماس.. وإذا كنت تريد الأمن دمر حماس” حسب زعمه.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: “دمر حماس إذا كنت تريد حياة أفضل للفلسطينيين في غزة والذين تم اختطافهم من قبل حماس.. دمر حماس كل هذا يسبق السؤال الذي سألته”.

وأردف: “يجب عليك أولاً التخلص من نظام السموم كما فعلت في ألمانيا كما فعلت في اليابان في الحرب العالمية الثانية.. لا يوجد خيار لا يوجد خيار هذا هو الشرط نعم نعم”.

نتنياهو يتباهى بإرغام الدول على اعتناق القيم الصهيونية

ومن أبرز ما ذكره رئيس وزراء الاحتلال حول التأثير على الدول وخص فيها اليابان وألمانيا وبعدها تطرق للدول العربية:

– انظر إلى ما حدث ما كان لديك في ألمانيا كان التناقض وما كان لديك في اليابان تحت دوغلاس ماكارثور كان إصلاحاً ثقافياً.

– اليابان التي تزورها اليوم تختلف كثيراً عن اليابان في الثلاثينيات وألمانيا التي تزورها اليوم هي إصلاح ثقافي إنها مختلفة جداً عن ألمانيا في الثلاثينيات.

– لقد رأينا ذلك بالفعل في مكانين لقد رأينا ذلك في دول الخليج “ونحن نرى أنه عندما تزور دبي أو عند زيارة أبو ظبي عند زيارة البحرين أنت ترى شيئاً مختلفاً تماماً.”

– كان هناك في الواقع تغيير ثقافي أريد أن أقول أن هذا هو نفس الشيء “في رأي هذا يحدث إلى حد كبير في السعودية من أجل إلغاء التشدد الإسلامي في هذا الدول.”

إذعان الإمارات والبحرين للقيم الصهيونية!

وأكد نتنياهو أن هذه الدول العربية بعضها قد حدث بالفعل (أذعنت للقيم الصهيونية) بعضها يحدث ولكن هناك بلد آخر مع أقلية عربية كبيرة حيث حدث ذلك بالفعل، في إشارة إلى دولة الاحتلال.

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وتابع نتنياهو أن “20 في المائة من المواطنين بدولة الاحتلال هم العرب ومعظمهم المسلمون يخدمون في الأماكن العليا في الأكاديمية.. في المحكمة العليا.. في الكنيسة”.

وأكمل: “أنا أقول أنه لا يوجد أي راديكالية هناك ولكن في الغالب لا يوجد وفي الواقع ويتم دمجها في المجتمع علينا إزالة راديكالية غزة بعد تدمير حماس”.

وختم نتنياهو حديثه بالإشارة إلى التأثير على المدارس والمساجد بشكل خاص: “يجب علينا إلغاء التشدد في غزة وخاصة في المسجد والمدارس”.