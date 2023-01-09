الإمارات تعلن عن تدريس “الهولوكوست” في المدارس!

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وطن – كشفت قناة “i24nwes” الإسرائيلية أن سفارة الإمارات العربية في الولايات المتحدة أعلنت أنه سيتم تدريس المحرقة اليهودية “الهولوكوست” في المناهج المدرسية.

الإمارات تدرج دراسة الهولوكوست في مدارسها

ونقلت القناة عن السفارة قولها إنه سيتم تطوير محتوى الدراسات حول القتل الجماعي “لألمانيا النازية” لستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية بالتعاون مع النصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي للهولوكوست “ياد فاشيم” في القدس ، وسيتم إدراجه في المناهج الدراسية الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية.

ووفقا للقناة، تأتي هذه المبادرة بعد أكثر من عامين بقليل من توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبعد إنشاء متحف الهولوكوست الأول والوحيد في العالم العربي في دبي.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد “إيلي كوهين” بالخطوة وأشاد “بالقرار التاريخي”.

كما أشادت بعثة إدارة بايدن المكلفة بمكافحة “معاداة السامية” بمبادرة أبو ظبي، مشيرة إلى أن “دراسة الهولوكوست ضرورية للبشرية”.

عضو مجلس وطني إماراتي يؤكد أهمية إحياء ذكرى الهولوكوست

ونقلت القناة عن الدكتور علي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والوسيط في اتفاقات التطبيع، قوله في حدث نُظم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بواشنطن: “من المهم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست”.

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وأضاف: “فشلت الشخصيات العامة في قول الحقيقة لأن أجندة سياسية اختطفت روايتها، في حين أن مأساة بحجم الهولوكوست لا تستهدف اليهود فحسب ، بل الإنسانية ككل”.

وردًا على الأخبار أيضًا، قالت “حركة مكافحة معاداة السامية”، وهي منظمة غير ربحية تراقب “معاداة السامية”، إنها “خطوة رئيسية في معالجة الثقافة الإقليمية لإنكار الهولوكوست وتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

افتتاح أول معرض للهولوكوست في دبي

يشار إلى أنه في عام 2021، افتتح أول معرض تذكاري للهولوكـوست في المنطقة في دبي لمعالجة إنكار الإبادة الجماعية النازية على نطاق واسع في العالم العربي، مشيرة القناة إلى أنه نذ ذلك الحين، دخل سبعة من الناجين من الهولوكوست لمناقشة حقيقة الإبادة الجماعية النازية مع طلاب إماراتيين.

من جانبه، أشار معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، وهو منظمة مؤيدة لإسرائيل تحلل التعليم في جميع أنحاء العالم للتحيز و”معاداة السامية”، في نوفمبر / تشرين الثاني إلى إدخال الهولـوكوست في المناهج الدراسية الإماراتية.

و قال مدير المعهد، ماركوس شيف ، إنه يعمل مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية لتطوير المناهج الجديدة.

وأضاف “شيف” حينها إن برامج الإمارات تفوق برامج دول المنطقة ، مؤكدا أنه “لا دليل على الكراهية”، مؤكدا رغبة الدولة في “الاعتراف بالمكانة التاريخية لليهودية في العالم العربي”.