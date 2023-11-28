مفاجآت المقاومة مستمرة.. إسرائيل صُدمت مما حدث أثناء تسليم الأسرى (فيديو)

وطن – نقلت وسائل التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يبين ظهورٌ مشترك لكتائب القسام وسرايا القدس، في شوارع جنوب قطاع غزة خلال عملية تسليم الدفعة الخامسة من الرهائن الإسرائليين لدى الفصيلين، الثلاثاء.

وتأتي عملية التبادل الجديدة بعد تمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، بعد التوافق بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.

ولا تتوقف مفاجآت المقاومة وصدماتها للاحتلال حيث مثل الظهور المشترك لكتائب القسام وسرايا القدس اليوم، صدمة جديدة لإسرائيل التي تزعم السيطرة على القطاع المحاصر.

ظهور مشترك لكتائب القسام وسرايا القدس

وجرى الثلاثاء، تبادل الدفعة الخامسة من الأسرى، بإجمالي 30 أسيرا فلسطينيا مقابل 10 أسرى إسرائيليين لدى حماس في غزة.

وقالت مصادر عبريّة، إنّ الصليب الأحمر استلم الدفعة الخامسة (10 أسرى) من أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة، ومن المتوقع أن يقوم بإخراجهم عبر “معبر كرم أبو سالم”.

وأظهرت سيارات جيب بيضاء اللون عدداً من عناصر سرايا القدس وكتائب القسام وهو يجلسون في صناديقها الخلفية رافعين أعلام فلسطين والمقاومة.

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فيما بدا عدد من المواطنين وهم يقفون على الرصيف ويراقبون الحشد ويصفقون ويلوحون للمجاهدين ، وبدا البعض منهم يلتقط صورا لهم.

ومساء الثلاثاء، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، والذين سيتم الإفراج عنهم الليلة.

وقالت وكالة “الأناضول” نقلاً عن الهيئة والنادي المذكورين أن القائمة ضمت 15 أسيرةً و15 طفلا قاصرا، أي ما مجموعه 30 أسيرة وطفلا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، بعد تمديدها ليومين إضافيين، يتم الإفراج فيهما عن 60 أسيرا فلسطينيا مقابل 20 إسرائيليا.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال، الثلاثاء، إن التهديدات الإسرائيلية بشأن استئناف الحرب “كلام فارغ” وتأتي في إطار الاستهلاك الداخلي.

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة، مضيفا: “خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة”.

وأضاف القيادي الحمساوي أن “أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك”.

ومساء الاثنين، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة. وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.