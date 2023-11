الجانب المظلم لمهنية الإعلام الغربي.. من بي بي سي إلى الغارديان والتضليل مستمر (فيديو)

وطن – كشفت عملية طوفان الأقصى الجانب المظلم من حرفية ومهنية الإعلام الغربي الذي بات يتخذ من التضليل والتحريف أسلوب ممنهجاً في تغطياته للحرب في غزة، فضلاً عن حياديته المزعومة التي يرميها جانباً في حال كانت إسرائيل هي المعنية.

تغطيات تنسجم إلى حد كبير مع المواقف الحكومية الغربية المنحازة للاحتلال، تصور المستوطن والمحتل بمظهر الضحية وتجعل من صاحب الأرض والقضية متمرداً أو إرهابياً يبث الرعب في قلوب الجميع.

ومن آخر فصول التضليل ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية خلال إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ونشرت بي بي سي ضمن تغطيتها المباشرة مقابلة مع الأسيرة المحررة سارة عبد الله من مدينة نابلس، وتحدثت الأخيرة عن إذلال الاحتلال للأسيرات وتركهن في البرد وبلا كهرباء أو تدفئة، ورشهن برذاذ حارق.

لكن الشبكة البريطانية اختارت ترجمة كلام سارة بما يناسب الصورة التي تحاول رسمها عن الفلسطينيين الخارجين من السجون الإسرائيلية.

1) OK something very strange has happened here. The BBC took down a video of released prisoner Sara Al Suwaisa due to an incorrect translation that falsely claim she expressed gratitude to Hamas. You can see they say there was an error in the "editing process" #Palestine https://t.co/yWV0HL4k29 pic.twitter.com/Qn0Jmb76NI

وبكل بساطة ودون أي خجل أو استحياء حرفت بي بي سي كلام سارة عبد الله إلى ما يلي في الترجمة التي انتشرت بهذا الشكل في بثها المباشر وفي موقعها الإلكتروني: “لم يهتمّ بنا أحد، وحدها حماس اهتمّت لحالنا، وشعرت بمعاناتنا، أشكرهم كثيراً، وأحبهم كثيراً”.

وبعد ردات الفعل الغاضبة من نشطاء عرب وغربيين عادت بي بي سي وحذفت الفيديو، وكتبت ملاحظة على موقعها تشير فيها إلى أن الحذف سببه “خطأ في عملية المونتاج والتحرير”.

A released Palestinian prisoner says in Arabic that Israel held them in the cold w/o electricity, "sprayed us w/ pepper spray" & "left us to die."

She never mentioned Hamas or a word like it. Yet @BBC translated to: "No one helped us. Only Hamas cared…We love them very much." pic.twitter.com/hVPBuI4o1x

— Respond Crisis Translation (@RespondCrisis) November 26, 2023