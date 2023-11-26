المقاطعة تؤتي ثمارها في سلطنة عمان وتوجه القاضية “لكنتاكي” دعما لفلسطين (فيديو)

وطن – لا تزال حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية والمتاجر والمطاعم والعلامات التجارية التي أعلنت تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي، بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل في سلطنة عمان.

وفي هذا السياق تم إغلاق أحد فروع كنتاكي في ولاية “مسندم” أقصى شمال البلاد، بعد عزوف الزبائن عنه ومقاطعة العمانيين له بشكل كامل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الوحشية التي تشنها اسرائيل على قطاع، والدعوة إلى مؤزارة ونصرة الشعب الفلسطيني عبر سلاح المُقاطعة في جميع أنحاء العالم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يسمع فيه صوت شخص وهو يقول من داخل سيارة: “الحمد لله والشكر تم إغلاق كنتاكي “الخوض” وهذا يدل على أن المقاطعة جاءت بنتيجة إيجابية”. وتابع “نتمنى من هذه الماركات التي تدعم إسرائيل أن تغادر البلاد.”

وظهرت الواجهة الرئيسية لفرع كنتاكي في ولاية مسندم وقد أغلقت أبوابه، وبدا أمامه كومة من مستلزمات المطعم الذي بدا خاوياً على عروشه ولا يقف أمامه أي زبون.

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24 فرع لكنتاكي بالسلطنة

يذكر أنه لدى كنتاكي التي جاهرت بدعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة وقدمت وجبات مجانية لجنوده 24 فرعاً في سلطنة عمان في مناطق مختلفة مثل مسقط وصلالة وصحار ونزوى ودام وخوض بولاية السيب.

وتعد سلسلة مطاعم كنتاكي في عمان على رأس قائمة المطاعم الداعمة للكيان الصهيوني، مما تسبب في إدخالها قائمة المطاعم المقاطعة من قبل المواطنين كبقية المطاعم التي تدعم إسرائيل.