نُصرة لغزة.. مطاعم ماكدونالدز في سلطنة عمان خاوية على عروشها

وطن – وثقت صور ومقاطع متداولة من سلطنة عمان، خلو مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في ولايات السلطنة من الزبائن تماما، استجابة لدعوات مقاطعة العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة التي أعلنت دعمها للاحتلال.

ويشار إلى أنه تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ثارت حالة الغضب بين شعوب الوطن العربي أدت لانطلاق حملات تهدف لمقاطعة شركات ومنتجات تدعم إسرائيل، مثل سلاسل مطاعم ماكدونالدز وستاربكس وغيرها.

مقاطعة العمانيين لداعمي الاحتلال تؤتي ثمارها

ووثق فيديو نشره الناشط العماني سلطان المحروقي، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية أدم، لمطعم ماكدونالدز فرع الموالح الجنوبية بقرب جامع مزون، خلو الفرع تماما من الزبائن.

وعبر “المحروقي” عن فرحته بنجاح حملات المقاطعة في السلطنة، للعلامات التجارية الداعمة للاحتلال الصهيوني الذي ينفذ مجازر وحشية متعمدة تجاه الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

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وكتب معلقا على الفيديو: “انظروا أثر المقاطعة”.

ناشطون عمانيون نشروا أيضا صورا تظهر فروعا أخرى لماكدونالدز في ولايات مختلفة بسلطنة عمان وهي خاوية على عروشها.

تظاهرات في سلطنة عمان دعما لفلسطين

وشهدت سلطنة عمان خلال الأيام الماضية ومنذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي تبعها عدوان غاشم على غزة من قبل إسرائيل، تظاهرات حاشدة في العديد من الولايات ندد فيها العمانيون بجرائم الاحتلال وعبروا عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني.

كما وجهت وزارة الأوقاف العمانية مساجد السلطنة، لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وبحسب بيان سابق للخارجية العمانية، فقد رفضت السلطنة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب.