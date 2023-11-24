حفيظ دراجي يدعو بلاده للتدخل رسمياً وجماهيرياً لأجل يوسف عطال.. ما القصة؟

وطن – دعا الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، سلطات بلاده إلى التدخل بشكل مباشر للإفراج عن يوسف عطال اللاعب الجزائري بنادي نيس، الذي تم اعتقاله مؤخراً من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” بسبب مقطع فيديو حول حرب غزة.

وقال حفيظ دراجي إن يوسف عطال تم اعتقاله مؤخراً بتهمة “التحريض على العنف وإثارة الكراهية” وذلك “يقتضي وقفة رسمية و جماهيرية للدفاع عن ابننا أمام آلة إعلامية عنصرية تكيل بمكيالين”.

ما يحدث ليوسف عطال الذي تم اعتقاله البارحة بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية، يقتضي وقفة رسمية و جماهيرية للدفاع عن ابننا أمام ألة إعلامية عنصرية تكيل بمكيالين ، كشفت عن غلها و حقدها و كراهيتها للاسلام والمسلمين و انحبازها المفضوح لإسرائيل ومن يدعمها من الساسة والمؤثرين… pic.twitter.com/63gkP0j55Q — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 24, 2023

وذكر المعلق الرياضي الشهير أن تلك الآلة الإعلامية “كشفت عن غلها و حقدها وكراهيتها للاسلام والمسلمين وانحيازها المفضوح لإسرائيل ومن يدعمها من الساسة والمؤثرين الذين يدعون كل يوم في وسائل الإعلام إلى إبادة الشعب الفلسطيني”.

وختم حفيظ دراجي الذي دعا بلاده للتدخل لإنقاذ يوسف عطال بالقول: “كلنا عطال ، كلنا فلسطين” وكان قد وصف التهمة التي وجهت إليه بأنها “تشرفه وتشرف كل الجزائريين”.

حملة شعواء ضد مناصري فلسطين في فرنسا

وتشن فرنسا حملة شعواء ضد كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية، لدرجة أن ارتداء يوسف عطال للكوفية الفلسطينية أزعجها وأثار الحقد والكراهية لديها. على الرغم من أن يوسف عطال حذف المنشور وقام بالاعتذار واختار النادي بعدها معاقبته.

وقام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو بإدانته لما جاء في الفيديو ، وقال “إنه يتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

وجاء في اعتذار عطال الذي رغم عنه تمت معاقبته وفتح تحقيق قضائي ضده واعتقاله على سبيل الاحتياط من الشرطة الفرسنية: “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”.

تضييق الغرب على الحريات لأجل الاحتلال

وتعرض لاعبو كرة قدم آخرون للتضييق من قبل الحكومات الغربية لدعمهم الشعب الفلسطيني، على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وكان كريم بنزيما قد غرد على حسابه في منصة X “تويتر سابقاً” في بداية الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة: “”كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

ودفع ذلك عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى الدعوة لسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما، فيما أشار وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إلى أن بنزيما مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

وسرعان ما نفى محامي بنزيما، هيوز فيجييه، هذه المعلومات، قائلا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “هذا غير صحيح.. كريم بنزيما لم يكن له أي علاقة على الإطلاق بهذه المنظمة”.