“كريم بنزيما إخوان” .. وزير فرنسي يثير السخرية وخديجة بن قنة تدخل على الخط

وطن – طالبت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، متابعيها بالتضامن مع لاعب اتحاد جدة السعودي ونجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، في وجه حملات الشيطنة التي يتعرض لها من قبل مسؤولين فرنسيين وصلت حدّ مطالبتهم سحب الجنسية منه؛ جراء إعلان دعمه للفلسطينيين في غزة وإدانة جرائم الاحتلال.

مطالبات بسحب الجنسية .. هجوم على كريم بنزيما بسبب دعمه الفلسطينيين في غزة

ويأتي ذلك بعد الاتهام المثير للسخرية من قبل وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، لكريم بنزيمة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.

وقال دارمانين: “نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان”.

وبعدها طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيمة من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود “علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان”.

خديجة بن قنة تدخل على الخط

من جانبها عبرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، عن تضامنها الكامل مع كريم بنزيما، ضد حملة الشيطنة التي يتعرض لها داعية كل متابعيها للتضامن معه.

وقالت “بن قنة” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس“: “كل التضامن مع كريم بنزيما في وجه حملات الشيطنة التي يتعرض لها.”

وتابعت موضحة: “فبعد اتهامه من وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمنان” بالانتماء للإخوان المسلمين بسبب ما يصفه الوزير “إظهار سلوك إسلامي على السوشل ميديا مثل الصلاة والصوم والحج”.

“انطلقت ضد كريم بنزيما حملة من اليمين المتطرف تقودها عضو مجلس الشيوخ “فاليري بوايي”تطالب بتجريده من الجنسية الفرنسية واسترجاع الكرة الذهبية منه.. هذا كله بسبب تغريدة له تعاطف فيها مع الشعب الفلسطيني.”

بنزيما تعاطف مع الشعب الفلسطيني

وجاءت هذه الحملة بسبب تغريدة له تعاطف فيها مع الشعب الفلسطيني.

وقبل بضعة أيام، اتخذ “كريم بنزيما” موقفا بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل، لصالح الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وغرد على حسابه الموثق في موقع “إكس” –تويتر سابقاً-قائلاً: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

ووصلت رسالة بنزيما التي كتبها في منصة “x” إلى أكثر من 46 مليون شخص حول العالم حتى الآن، وتفاعل معها مئات الآلاف.

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وكان وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي قد هدد كل من يتعاطف مع غزة أو مع المقاومة الفلسطينية أو يعلن مساندتها علناً، بـالسجن 7 سنوات.

وفي المُقابل، ضجّت مواقع التواصل في البلاد العربية بحملة تضامن واسعة مع بنزيما، إذ تفاعل المغردون بشكلٍ غاضب ليظهروا الدعم لكريم تحت وسم “كلنا كريم بنزيما”.