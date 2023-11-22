أول ظهور لطاقم السفينة الإسرائيلية المختطفة وهذا ما قاله قائد حوثي لهم (فيديو)

وطن – نشر الإعلام الحربي لجماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مقطعا مصورا وثق زيارة قائد القوات البحرية للحوثيين إلى السفينة الإسرائيلية “جالكسي ليدر” التي اختطفتها الجماعة اليمنية قبل أيام في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي كشفت، الثلاثاء، عن شروطها للإفراج عن السفينة الإسرائيلية التي استولت عليها قبالة السواحل اليمنية، وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي، في تغريدة على “إكس”: “إذا أوقفت وكفّت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء، عندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

قائد حوثي يطمئن طاقم السفينة الإسرائيلية المختطفة

الفيديو الجديد الذي بثه الإعلام الحربي للحوثي، أظهر جوانبا من زيارة قادة حوثيين بسلاح البحرية للسفينة وتفقد طاقمها الأجنبي.

وظهر القادة الحوثيون وهم يتجولون على ظهر السفينة “جالكسي ليدر” التي اتضح ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي مقرب من الموساد، ووجهوا كلمة للاحتلال مؤكدين أن عملية السفينة جاءت تضامنا مع غزة وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني إذا أرادت تل أبيب تحرير السفينة.

وفي لقطات أخرى ظهر القادة الحوثيون وهم يتفقدون طاقم السفينة الإسرائيلية المختطفة، حيث أكدوا لهم أنهم في أمان وأن كل طلباتهم مجابة طيلة فترة احتجازهم، كما يظهر بالمقطع.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد بثّت مشاهد للعملية العسكرية التي تمكنت من خلالها من السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد، هبوط مروحية على سطح السفينة، ونزول عدد من مقاتلي الجماعة المسلحين من المروحية، لينفذوا عملية انتشار في السفينة، ثم اقتحموا غرفة قيادتها دون أي مقاومة من طاقم السفينة.

نددت الولايات المتحدة باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية للسفينة، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وفي وقت سابق أصر المسؤولون الإسرائيليون على أن السفينة مملوكة لبريطانيين وتديرها اليابان.

إلا أن تفاصيل الملكية في قواعد بيانات الشحن العامة كذبت رواية إسرائيل، حيث أن البيانات تربط مالكي السفينة بشركة Ray Car Carriers، التي أسسها أبراهام “رامي” أونغار، المعروف بأنه أحد أغنى الرجال في إسرائيل وله علاقات وثيقة بقادة إسرائيليين.

وقال أونغار لوكالة “أسوشيتد برس” إنه على علم بالحادث لكنه لا يستطيع التعليق لأنه ينتظر التفاصيل.