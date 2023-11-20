بالأدلة.. السفينة المختطفة إسرائيلية ومالكها تربطه علاقات وثيقة بقادة إسرائيليين

وطن – أكدت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتقصي عن الأخبار ومعلومات المصادر المفتوحة، أن سفينة الشحن التي اختطفها الحوثيون جنوبي البحر الأحمر هي سفينة إسرائيلية على عكس ما ادعاه جيش الإحتلال الإسرائيلي والصحف العبرية بأن السفينة ليست إسرائيلية.

وكان جيش الإحتلال الذي وصف الحادث بالخطير للغاية على الصعيد الدولي، أشار إلى أن السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة. ولا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن هذه السفينة وهي ليست إسرائيلية.

وقالت منصة “إيكاد” في تقرير مصور بثته على حسابها في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- إنه بعد إعلان جماعة الحوثي، الأحد، اختطاف سفينة إسرائيلية نفت أذرع الاحتلال الإعلامية أن يكون للسفينة علاقة بتل أبيب وزعمت أنها مملوكة لشركة بريطانية تديرها شركة يابانية.

السفينة مخصصة لنقل السيارات

وبالبحث الذي قام به فريق ” إيكاد” تبين أن السفينة المحتجزة تدعى “Galaxy Leader” وهي مخصصة لنقل السيارات وتحمل علم جزر البهاما.

وبالتحقق من ملكيتها عثر الفريق على مقال نشرته شركة “Elhand” البولندية أكدت فيه أن السفينة تابعة لشركة “راي شيبينغ” المسجلة في إسرائيل.

وتابع المصدر أنه بالبحث في بيانات مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد “OCCRP”، اتضح وجود اسم شركة تدعى Ray Shipping Limited مقرها تل أبيب.

كما تبين أنها تملك شركة أخرى تسمى STANWICK EGUIPMENT LIMITED التي يملكها “ابراهام أونغار” والمعروف كذلك باسم “رامي أونغار” أحد أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل والمرتبط بساسة وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وبحسب المصدر فإنه في عام 2017 تدخل رئيس الموساد السابق “يوسي كوهين” للدفاع عن أنوغار في نزاع تجاري، كما شارك “أونغار” كوسيط للموساد لتعزيز العقوبات الدولية على إيران.

وسبق أن تعرضت إحدى سفن”أونغار” للانفجار في خليج عمان عام 2021 دون أن يتضح سبب الانفجار ، مما يؤكد أن السفينة المحتجزة لدى الحوثيين مرتبة ارتباطاً وثيقاً باسرائيل.