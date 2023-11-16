“رسالة قائد فيلق القدس” لمحمد الضيف تثير الجدل عبر مواقع التواصل

وطن – في محاولة لحفظ ماء الوجه بحسب وصف نشطاء، بعد اتهامات لإيران التي تقود ما يسمى بمحور المقاومة في الشرق الأوسط بالتخلي عن المقاومة الفلسطينية، وجه قائد فيلق القدس “إسماعيل قاني” رسالة لقائد كتائب القسام محمد الضيف زاعماً فيها، أن “إيران ستقوم بكل ما يلزم في هذه المعركة ولن تسمح للعدو بتحقيق أهدافه في فلسطين وقطاع غزة”.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر وكالة “رويترز” معلومات عما دار في لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، وأن خامنئي وجه رسالة واضحة لهنية مفادها أن “حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.. ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عنها”، وهو ما نفته حماس لاحقاً بشكل قاطع وكذبت ما أوردته رويترز على لسان مصادر وصفتها بالمطلعة.

عاجل: قائد فيلق القدس برسالة لقائد كتائب القسام محمد الضيف: محور المقاومة لن يسمح للعدو بتحقيق أهدافه في فلسطين وقطاع غزة، ونؤكد لكم أننا سنقوم بكل ما يلزم في هذه المعركة التاريخية pic.twitter.com/aTcr3IRiwl — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) November 16, 2023

وأثنى “قآني” في رسالته لمحمد الضيف على ملحمة طوفان الأقصى “التي حققها رب العزة على يد المجاهدين في كتائب عز الدين القسام ومعهم غيرهم من مجاهدي المقاومة في غزة” بحسب نص الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع.

وأظهر المقاومون فيها-كما قال– ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتوا بشكل عملي وحاسم أن هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت.

رسالة قائد فيلق القدس لقائد كتائب القسام

وأضاف قائد فيلق القدس في رسالته المتداولة أن “العدو المجرم حاول الانتقام من المدنيين العزل بارتكاب جرائم الحرب الوحشية وغير المسبوقة في التاريخ وهو ما عمق هزيمته ، وتسبب بفضيحة أخلاقية طالت الصهيونية وأمريكا، ومن يقف معهما من الذين يدعون كذباً الدفاع عن حقوق الإنسان.”

وتابع قآني مخاطباً الضيف الذي وصفه بالقائد العزيز أن “العمليات البرية التي بدأها العدو والضربات المتتالية التي وجهتها المقاومة لقواته ومدرعاته أثبتت للجميع أن المقاومة في غزة قادرة على المبادرة والابتكار مع الحفاظ على تنظيمها وقدرتها الميدانية.”

واستدرك: “لقد جعل هذا الانجاز الواعد أبناء الشرفاء-حسب تعبيره- يزدادون التفافاً حول خيار الجهاد وأملاً باقتراب الفتح ، وإيماناً بأن دخول المجاهدين إلى المسجد الأقصى وتطهيره من دنس الصهاينة قد بات اقرب من أي وقت مضى”.

وبنبرة إنشائية اعتاد عليها مدعو محور المقاومة دون أدنى فعل تابع قائد فيلق القدس في رسالته قائلاً :”لتكونوا على ثقة بأن أخوانكم “الملتحمين” معكم في محور القدس والمقاومة ، ومعهم كل شرفاء الأمة وأحرار العالم لن يسمحوا لهذا العدو المتوحش ومن يقف خلفه بالإستفراد بغزة وأهلها الأبطال الصامدين، ولم يمكنوه من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين”، دون أن يذكر متى أو كيف؟!.

وختم قآني رسالته: “ختاماً نؤكد العهد والميثاق والإلتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا، ونطمئنكم بأننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرين للمقاومة سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية”.

ووفق مراقبين اكتفت إيران خلال الأيام الماضية بإطلاق التصريحات التي تتضمن الموقف ونقيضه بالنسبة إلى تدخلها لصالح حماس؛ فهي تحذر من أن “كل الخيارات مفتوحة” وأن “قوى المقاومة لن تبقى صامتة”.

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وفي الوقت نفسه تقول للإسرائيليين إنها لن تدخل في اشتباك معهم ما لم يشنوا هجوما عليها أو على مصالحها أو مواطنيها.

ومن ناحية ثالثة تحرك مليشيا حزب الله للقيام بحركات بهلوانية ضد أهداف وهمية وغير ذات جدوى داخل اسرائيل .

ويعزو مراقبون تردد إيران في التصعيد إلى رغبتها في عدم إثارة التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ما قد يمنعها من استعادة أموالها المجمدة.