هل تقف مخابرات السيسي وراء تقرير “رويترز” الذي كذبته حماس؟

وطن – كذبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مساء الأربعاء، ما أوردته وكالة “رويترز” في بيان لها حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما، نافية صحة ما ورد في هذا التقرير.

وقالت “حماس” في بيانها الذي تناقلته حسابات تليغرام التابعة للحركة، إنه تعليقا على ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء حول لقاء “هنية” مع “خامنئي”، “فإننا في حركة المقاومة ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير”.

وتابع بيان حماس: “ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة”.

حماس: ننفي صحة ما أوردته "رويترز" عن فحوى لقاء بين رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع آية الله العظمى السيد علي خامنئي — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) November 15, 2023

رائحة مخابرات السيسي تفوح.. والإمارات على الخط

وكان الناشط بلال نزار ريان، قد نشر تكذيبا لخبر وكالة “رويترز” قبل 3 ساعات من بيان حماس الرسمي الذي صدر مساء، الأربعاء.

ونقل “ريان” عن مصدر خاص في مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية، نفياً قطعياً لما ورد في تقرير رويترز من مزاعم.

نزلت تكذيب لخبر وكالة رويترز قبل 3 ساعات من بيان حماس ونقلت عن مصدر خاص في مكتب رئيس الحركة نفياً قطعياً ..

المهم مصادر الخبر مخابرات عربية على خلاف تاريخي مع حماس ومن أوائل الدول المطبعة مع الإحتلال .

والله من وراء القصد pic.twitter.com/mX8IeaNez6 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 15, 2023

كما أنه ألمح إلى وقوف أجهزة المخابرات المصرية وراء هذه التصريحات لـ”رويترز” بقوله: “المهم مصادر الخبر مخابرات عربية على خلاف تاريخي مع حماس ومن أوائل الدول المطبعة مع الاحتلال”.

ويشار كذلك إلى أن الخبر صدر عن صحفييي “رويترز” في الإمارات عبر مكتب الوكالة بدبي، وتعمد التقرير تجهيل المصادر، بزعم أنها رفضت الكشف عن هويتها.

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وكانت رويترز” قد نقلت في التقرير محل الجدل عما وصفتهم “بثلاثة مسؤولين كبار” زعمهم أن “الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قائلا (خامنئي) إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها”.

الوكالة نسبت التصريحات لمصادر مجهولة

وأضاف المسؤولون، حسب تقرير رويترز المزعوم، أن خامنئي قال لإسماعيل هنية إن “إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة “حماس” لكن دون التدخل بشكل مباشر”.

وأشارت “رويترز” إلى أن المسؤولين هم من “إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم التحدث بحرية”، وهي التصريحات التي كذبتها حركة حماس ونفت صحتها نفيا قطعيا.

وكانت “رويترز” نقلت عن مسؤول قالت إنه تم إطلاعه على سير المفاوضات، إن وسطاء قطريين حاولوا، الأربعاء، التفاوض على اتفاق بين حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 أسيرا لدى الحركة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام.