أحدث ظهور لملك البحرين يثير الجدل تزامنا مع تواصل العدوان على غزة (فيديو)

وطن – تداول نشطاء بحرينيون مقطع فيديو لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يمارس هواية التدرب على الطيران خلال الإجازة الأسبوعية “جريا على عادته في استغلال إجازة نهاية الأسبوع بالهوايات المفيدة” بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بحرينية، المشهد الذي تسبب بانتقادات حادة له بالتزامن مع أحداث غزة.

وأثار هذا الظهور لملك البحرين حالة من الجدل والاستياء في أوساط الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين إذا كان هذا هو الوقت المناسب لممارسة الهوايات في الوقت الذي تُباد فيه غزة.

ملك البحرين يمارس هواية التدرب على الطيران في الإجازة الأسبوعية. نعم كل الوقت لممارسة الهوايات لكن لا وقت للاستماع لمطالب شعب البحرين في وقف التطبيع وطرد السفير ايتان نائيه. pic.twitter.com/oMF9h5pQrz — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 16, 2023

ملك البحرين المطبع يستفز البحرينيين بأحدث ظهور

وذكرت تعليقات غاضبة أنه هذا يحدث أيضا “بينما لا يجد ملك البحرين وقتاً للاستماع لمطالب الشعب البحريني بوقف التطبيع وطرد سفير الاحتلال، كأبسط خطوة للرد على جرائم إسرائيل بحق أهالي غزة.”

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يجلس في قمرة الطائرة إلى جانب الكابتن “صلاح السعيدي” الذي كان يتحدث باللغة الإنجليزية.

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وبدا وهو يقول للكابتن: “جاهزين” ثم يتابع لوحة القيادة مذهولاً، ويكتفي بلمس بعض الأزرار.

وفي مشهد تال تبدو الطائرة من الداخل وهي لا زالت رابضة في المدرج، دون أن تتحرك، ويظهر ملك البحرين وهو يصافح الكابتن وهو يقول باللغة العربية “حصة مفيدة”.

البحرين مساهم رئيسي بالحرب على غزة

وتعد البحرين التي طبعت العلاقات مع الاحتلال في العام 2020 برعاية أمريكية ـ إماراتية، من بين الممولين الرئيسيين لـ “إسرائيل” في حربها على قطاع غزة بفضل استثمارات النظام البحريني في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.

وبحسب موقع “the cradle” فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب ومن بينها البحرين، تعد من بين المساهمين الرئيسيين بالمال في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.

ووفق الموقع ذاته تتدفق هذه المليارات العربية إلى الحرب الوحشية التي يشنها كيان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.