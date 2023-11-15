“مع السلامة يا بابا”.. طفلة فلسطينية تُقبل والدها الشهيد وتُودعه بالدموع في غزة (فيديو)

وطن- ودعت طفلة فلسطينية والدها الشهيد بقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال40، بالدموع وهي تقبل رأسه قبل مواراته الثرى.

وتداول النشطاء الفلسطينيين مقطع فيديو، لطفلة فلسطينية لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، وهي تقبل والدها الذي ارتقى شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتودعه بالدموع وهي تقول: “مع السلامة يا بابا”.

مع السلامة يا بابا

هذا المشهد في غزة المؤلم بحق الطفلة الفلسطينية اليتيمة باتت يتكرر على الدوام نتيجة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1138 مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة في قطاع غزة، كن بين تلك المجازر البشعة مجزرة مشفى المعمداني ومخيم جباليا والمغازي والبريج والشاطئ والمدراس التي تأوي النازحين بداخلها.

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كما وارتقى الآلاف من الشهداء الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في تلك المجازر المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع دار الشفاء الطبي، أكبر المشافي الصحية والخدماتية على مستوى فلسطين، بعد حملته المسعورة بحقه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وممارسة سياسة الاعتقالات بحق النازحين والمرضى وتفتيش وتفجير عدد من المباني بداخله.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفق الإحصائيات الأولية لوزارة الصحة الفلسطينية، قد وصلت إلى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 29 ألف ويزيد بجراح مختلفة، فيما لا يزال الألاف في عتاد المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

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