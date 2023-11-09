فيديو مؤثر لسيدة مصرية مذهولة من صمود أطفال غزة: أنا قرفانة من تربية ولادنا

وطن- في إطار التعاطف مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتضامنهم الأسطوري ضد وحشية وهمجية الاحتلال الإسرائيلي، انتشر مقطع فيديو لسيدة مصرية تتحدث فيه عن ضرورة تربية الأبناء على غرار أطفال فلسطين.

وقالت في مقطع الفيديو: “أنا من وقت ما شوفت أطفال غزة، وأنا قرفانة من تربيتنا لولادنا.. إحنا مش بنربي، والله مش بهزر.. إحنا فعلا عيالنا مش متربية”.

"بيربوا رجالة جيل ورا جيل، إحنا مش بنربي".. مصرية تشيد بتربية أطفال الفلسطينيين داعية للتأسي بهم pic.twitter.com/4LAcNgL2t2 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 9, 2023

وأضافت: “إحنا بنتكلم عن تربية حديثة وتربية جديدة وتربية قديمة، لكن نفسيته مش هتكون زي نفسية طفل في حرب”.

وأشارت إلى أن أطفال فلسطين متصالحون مع الموت والشهادة، ويغنون الشهيد حبيب الله، متابعة بسخرية: “إحنا لمسنا عيل من عيالنا بنخاف على نفسيته..أو نخاف نهينه قدام حد”.

ولفتت إلى أن سيدات فلسطين تربيّن رجالا ليكونوا عبارة عن أجيال تسلم أجيالا من أجل تحرير أراضيهم، مؤكدة أنهم يخافون على أرضهم وعرضهم.

وتابعت: “ربنا يبارك فيهم، أنا من وقت ما شوفتهم وأنا قرفانة من تربيتنا، والمفروض إحنا نقف وقفة مع نفسنا في التربية، وأنا أولكم”.

وختمت بالقول: “ربنا ينصركم يا أهل غزة، وربنا يبارك في تربيتكم ويحفظهم ويصبر كل أم فقدت طفلها”.

ثمن مؤلم لأطفال غزة جراء الحرب

ودفع أطفال غزة، ثمنا مؤلما وباهظا من أرواحهم ومعنوياتهم جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر دون أي اعتبار لقوانين دولية أو قرارات أممية أو أخلاق حرب.

ويمثل الأطفال، نحو نصف شهداء الحرب الإسرائيلية غلى غزة، في حين أن من نجوا من القتل يعيشون واقعا مؤلما.

فيما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 50% من المساكن في غزة دمرت في شهر واحد جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 11 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.