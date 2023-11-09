مسن فلسطيني ينهار أمام جثامين أحفاده الشهداء (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو مؤثر لمسن فلسطيني، يقف أمام جثامين أحفاده الذين استشهدوا جراء إحدى غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ووجه لهم رسالة مؤثرة.

وقال المسن الفلسطيني مخاطبا جثامين الشهداء من أحفاده: “قابلوا الرسول وقولوله يا رسول الله، أمتك خذلت شعب غزة.. المسلمون خذلونا يا رسول الله”.

هكذا خاطب أحفاده الشهداء:

"أبلغوا رسول الله أن أمتك خذلت غزة يا رسول الله.. المسلمين خذلونا يا رسول الله". الله عز وجل ورسوله الكريم الأعلم بهذا الخذلان العربي والإسلامي لأهل #غزة pic.twitter.com/CbpOHEh4C9 — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 8, 2023

وجلس المسن الفلسطيني أمام جثامين الشهداء، وكرر نداءه لهم، وقال: “خذلونا يا رسول الله، قطعونا لأشلاء يا رسول الله والأمة بتتفرج علينا يا رسول الله”.

الاحتلال يواصل شن غاراته الكثيفة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ34 على التوالي، وسط تكثيف جيش الاحتلال من شن غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

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ويواصل الاحتلال شن الغارات الكثيفة على المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحر وبرا.

وفي الساعات الماضية، قصف جيش الاحتلال بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب في غزة، وذلك بعد ساعات من قصف محيط المستشفى ذاته، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.

بالتزامن مع هذا، استهدفت مقاتلات إسرائيلية محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدة غارات.

المقاومة تدك آليات ودبابات الاحتلال

في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال خسائر فادحة، حيث نجحت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في تدمير عدد ضخم من دبابات الاحتلال وآلياته، وقتلت المزيد من جنوده.