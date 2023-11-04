احتفال تحت القصف لطفلة فلسطينية بعيد ميلادها مع أسرتها في غزة (شاهد)

وطن- نشر نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة فلسطينية لا تتجاوز5 أعوام وهي تحتفل مع أسرتها بيوم ميلادها تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال29 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو جلوس عددٌ من الأطفال وهم يغنون مع سيدة فلسطينية احتفالاً بعيد ميلاد الطفلة الفلسطينية الجميلة التي تبدو عليها ملامح الخجل، داخل فناء منزلهم المزروع بأشجار الزيتون في قطاع غزة.

سنة حلوة يا جميل

وكانت السيدة الفلسطينية التي ترتدي ثوب الصلاة تردد مع الأطفال الجالسين بحلقة دائرية داخل فناء المنزل، احتفالاً بميلاد الطفلة البريئة، وهم يقولون: ” سنة حلوة يا جميل .. سنة حلوة يا سارة”.

ويضيفون خلال احتفالهم بعيد ميلاد طفلتهم صاحبة الشعر الأشقر والعيون الجميلة رغم تحليق الطائرات فوق منزلهم: ” يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد هي، هيكون عيد ميلادو الليلة اسعد الاعياد.. هنوا أبو الفصاد..”.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة منذ ال7 من شهر أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وقصف للأحياء السكنية والمنازل والمشافي والمساجد على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

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مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة

ناهيك عن المجازر البشعة بحق المدنيين التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة، لعل أبرزها مجزرة مخيم جباليا والبريج ومشفى المعمداني ومدرسة أسامة بن زيد شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها المئات من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء.

وارتقى خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 23 ألف ويزيد جريح، فيما لا يزال الألاف من المفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

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