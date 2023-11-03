في مدارس سلطنة عمان.. شاهد ما فعله الأطفال اقتداء بأبطال القسام

وطن – “الأمل في الأجيال القادمة” هذا ما يؤكده نشطاء عند مشاهدتهم لمقاطع مصورة تظهر مدى تأثر الأطفال بمن يصفونهم “أبطال هذا الزمان” في إشارة للمقاومة الفلسطينية، وهو ما تجسد بفيديو أطفال ملثمين في مدارس حكومية داخل سلطنة عمان.

وانتشر مقطع مصور بشكل واسع في منصات التواصل، أظهر مجموعة من الأطفال وهم ملثمين أو يرتدون الشماغ على طريقة “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام.

هذه #سلطنة_عمان .. المدارس الحكومية تتفاعل مع #غزة.#الكويت #قطر سلطنة عمان.. مواقف متقدمة في الخليج العربي.

لهم ألف تحية pic.twitter.com/j15vsspe7A — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 3, 2023

وظهر الأطفال وهم يحملون العلم الفلسطيني ولافتات رفعت شعارات الدعم لقضية فلسطين و “ألعاب مسدسات ورشاشات” تظهر مدى تأثرهم بالمقاومة الفلسطينية.

أطفال عمان يقتدون بالقسام

الإعلامي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة (وطن) كان من ضمن المشيدين والمعلقين على هذا الفيديو بالقول: “هذه سلطنة عمان .. المدارس الحكومية تتفاعل مع غزة”.

وأضاف “المهداوي” مشيدا بمواقف وصفها بالمتقدمة لدول خليجية: “الكويت قطر سلطنة عمان.. مواقف متقدمة في الخليج العربي”.

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وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أكد في لقاء جديد الخميس، مع نظيره الصيني وانغ يي أن غزة تواجه أزمة إنسانية خطيرة وأن العديد من الفلسطينيين قد يفقدون حياتهم خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا الوزير العالم ومجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لضمان تجنب أزمة إنسانية خطرة، حيث يؤكد نشطاء شن الاحتلال هجمات وحشية على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال.

في المقابل تسطر المقاومة الفلسطينية، بطولات كبيرة بقتلها أكثر من 1500 إسرائيلي وجرح أكثر من 5400 آخرين وأقرت بذلك مصادر إسرائيلية رسمية.