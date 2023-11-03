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    “الموت للإمارات واحنا رجال محمد ضيف”.. هتافات العمانيين عقب صلاة الجمعة (فيديو)

    شهدت ولاية نزوى في سلطنة عمان خروج تظاهرات حاشدة دعما لغزة والمقاومة الباسلة التي كبدت الاحتلال خسائر فادحة
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    متظاهرون في عمان دعما للمقاومة ونصرة لغزة
    متظاهرون في عمان دعما للمقاومة ونصرة لغزة

    وطن- على غرار الأردن وقطر وعدة دول عربية شهدت سلطنة عمان، الجمعة، خروج تظاهرات حاشدة في عدة ولايات بالسلطنة، عبر خلالها العمانيون عن كامل دعمهم للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل، منددين في الوقت ذاته بجرائم جيش الاحتلال في غزة.

    وكانت سلطنة عمان وبحسب وسائل إعلام عبرية ألغت قبل أيام، اتفاقية مرور طائرات دولة الاحتلال المدنية في أجواء السلطنة.

    تظاهرات سلطنة عمان دعما لغزة

    ووثقت مقاطع متداولة أحد هذه التظاهرات في ولاية نزوى تضامنا مع غزة، والتي شهدت حضورا كبيرا.

    ورفع المتظاهرون العمانيون أعلام فلسطين ورددوا هتافات تضامنية مع الفلسطينيين في غزة، كما عبروا في هذه الهتافات عن دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس، التي تسطر ملاحم تاريخية في مواجهة الاحتلال.

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    وجاء ضمن هتافات العمانيين: “يا لا العار ويالا العار باعوا غزة بالدولار” و”قالوا حماس إرهابية.. كل الأمة حمساوية.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.”

    كما بعث المتظاهرون برسائل تضامن قوية للمقاومة الفلسطينية ورموزها بهتافات: “احنا رجال محمد ضيف .. ابو عبيدة يا حبيب اقصف دمر تل أبيب” و”تسقط تسقط إسرائيل.. بره بره يا صهيون بيت المقدس ما بيهون.”

    كما ظهر أحد المتظاهرين وهو يهتف ضد المتصهينين العرب وخاصة الإمارات ورئيسها محمد بن زايد بقوله:”الموت للإمارات .. الموت لإمارات ابوظبي”، في إشارة لاستنكاره موقف الدولة الخليجية المخزي تجاه المقاومة الفلسطينية.

    وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، دعا لإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة إسرائيل على “استهدافها المتعمد للمدنيين” في غزة.

    وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية، الثلاثاء، إن “إسرائيل استهدفت بشكل متعمد أيضاً منشآت الفلسطينيين وحرمتهم من احتياجاتهم الإنسانية وجوعتهم وأخضتعهم للحصار والعقاب الجماعي”.

    وأضاف الوزير العماني أن “الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين”، مؤكداً أن “منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان هو جريمة بموجب القانون الدولي”.

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