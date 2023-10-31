البلوشي لـ حكام العرب: “كفى شجبا وإدانة.. نريد رفع رؤوسنا المنكسرة”

وطن – أطلق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، نداء إلى قادة وجيوش الدول العربية للتحرك بشكل فعلي وإيقاف مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في غزة، وآخرها مجزرة جباليا شمالي القطاع الفلسطيني المحاصر.

ووجه البلوشي بتغريدة له على منصة “إكس” اللوم لكل من صمت وترك غزة للاحتلال قائلاً: “والله سيشهد علينا وقوفنا صامتين وتركنا للاحتلال الغاشم يرتكب المجازر بشكل يومي ولم نتحرك”.

وأضاف: “والله سيذكرنا التاريخ بالخذلان وعدم دفاعنا عن مقدساتنا وتركنا للاحتلال الغاشم يرتكب المجازر بشكل يومي ولم نتحرك”.

يا الله إننا عاجزون عن نصره فلسطين وأهلها والدفاع عن مقدساتك ننام والعيون تنزف دماءاً من الحسرة والعجز، والله قلوبنا لم تعد تتحمل رؤية المجازر والمأساة التي يعيشها أهلنا في فلسطين والله القلوب تتقطع كل لحظة وتبكي العيون دماءاً و نصرخ في صمت في غرفتنا المغلقة والله أريد أن… pic.twitter.com/8MWuNTDVxZ — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) October 31, 2023

خليل البلوشي يدعو لموقف عربي قوي ينقذ غزة

ودعا المعلق الرياضي العماني قادة وجيوش الدول العربية إلى “اتخاذ موقف قوي موحد ترفع فيه الرؤوس المنكسرة التي تشعر بالخزي والعار جراء التخلي عن الأشقاء في غزة”.

وعبر “البلوشي” عن الألم مما يحصل من مجازر وجرائم بحق المدنيين من نساء وأطفال في غزة: “ننام والعيون تنزف دماً من الحسرة والعجز.. والله قلوبنا لم تعد تتحمل رؤية المجازر والمأساة التي يعيشها أهلنا في فلسطين”.

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وتابع: “والله أريد أن احتضن كل أطفال غزة ليطمئنوا بعد ما ترك لهم الكيان الصهيوني من دمار ورعب، والله أريد أن أتبنى كل طفل فقد أمه وأبوه في المجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

ولم يقطع خليل البلوشي أمله من النصر وأكد بتغريدته: “والله ستنتصر فلسطين والله سينتصر الحق والله ستتحرر مقدساتنا وفداؤها الدماء الذكيّة التي تسيل في غزة من أجل الدفاع عن وطنهم”.

ومنذ نحو 26 يوماً تواجه غزة قصفاً وحشياً من الاحتلال الإسرائيلي يستهدف البنى التحتية والمدنيين ويطال المناطق التي يتواجد فيها النساء والأطفال بالدرجة الأولى.

ما أوقع مجازر مروعة تكررت اليوم في جباليا وقبلها في مناطق عدة شمالي وجنوبي القطاع الفلسطيني.