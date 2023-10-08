تفاعل مؤثر لخليل البلوشي مع الفلسطينيين خلال مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو)

وطن- عبر المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي” عن تضامنه مع أهلنا في فلسطين في ظل الاعتداءات اليومية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم قبل وبعد عملية طوفان الأقصى وذلك أثناء تعليقه على مباراة فريقي “ليفربول” و”برايتون”.

ولعب الفريقان اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» هذا الموسم 2023/2024. وتمكن اللاعب المصري “محمد صلاح” من تحقيق هدف التعادل في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد «فالمر» بعد أن كان برايتون متقدماً بهدفين لهدف.

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وكان البلوشي يعلق على المباراة المثيرة، ومع صافرة البداية قال :”ندعو ونتضامن مع أهلنا في فلسطين”.

وتابع: “اللهم أجعل لأهلنا في فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة”.

وأردف المعلق العماني: “للهم احفظ فلسطين.. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها أرضها وسمائها ورجالها ونسائها وأطفالها.”

واستدرك خليل البلوشي :” اللهم احفظ فلسطين وأهلها من كل شر وسوء يامن لا تضيع عنده الودائع”.

وختم داعيا لفلسطين: “اللهم من أراد بأرضنا وأهلنا السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه.

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البلوشي يدعم حق الشعب الفلسطيني

وكان “خليل البلوشي” أظهر مساندته لعملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة “حماس” فجر “السبت” في مستوطنات غلاف غزة.

وغرد البلوشي عبر حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً- : “نجدد الأمل والدعم هنيئاً لكم عملية طوفان الأقصى، التي تجسد إرادة الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشجاعة. عملية تذكرنا بحق الشعب الفلسطيني في الحرية واستعادة حقوقه المشروعة”.

وتتواصل، الأحد، المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد شنت عملية عسكرية مباغتة، السبت، أطلقت عليها “طوفان الأقصى” وتسلل مقاتلوها إلى داخل إسرائيل وقتلوا وأسروا العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.