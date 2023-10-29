تركي آل الشيخ أهداه ساعة سعرها خرافي.. تكريم أحمد عز في موسم الرياض يفجر غضب الجمهور (شاهد)

وطن- انفجر الجمهور غضبا بسبب واقعة تكريم الفنان المصري أحمد عز من قبل رئيس هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بالتزامن مع حجم الألم الشديد على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانتشرت لقطات من وقائع تكريم أحمد عز، الذي شارك في حفل افتتاح موسم الرياض الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، دون أي مراعاة أو تضامن مع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وتضمن التكريم، حصول أحمد عز على ساعة من قبل تركي آل الشيخ، تُقدر قيمتها بـ 750 ألف دولار ما يعادل أكثر من 23 مليون جنيه رسمي (بالسعر الرسمي للدولار)، وأكثر من 36 مليون جنيه (بسعر السوق السوداء).

غضب عارم

أثار الأمر غضبا واسعا من قبل الجمهور المصري والعربي، بسبب تجاهل ما يحدث في قطاع غزة.

ففي هذا الجانب، أبدت نيفان محمد استغرابها عن حدوث ذلك بالتزامن مع ارتقاء الشهداء في فلسطين قائلة: “طاب القضية الفلسطينية وشهداء غزة”.

وكتبت أماني رضا: “مش لاقية كلام اشتمكم بيه صراحة”، وقال سامي محمد: “إحنا في ايه ولا ايه حسبي الله ونعم الوكيل”.

وعلقت سلمى عبد الله: “بس للأسف خسر متابعين وخسر كرامته وخسر كمان عروبته”.

وذكرت إجلال عبدالله: “هو مفيش دم ولا إحساس المفروض كل ده يتلغي”.

افتتاح موسم الرياض

وأحمد عز ليس الفنان المصري الوحيد الذي شارك في افتتاح موسم الرياض، فقد حضر العديد من الفنانين الرياضيين سواء مصريين أو عرب.

وتنظيم فعاليات موسم الرياض أمرٌ أثار غضبا عارما على مدار الأيام الماضية، كونه يتزامن مع المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

محمد سلام يصنع الحدث

وكان الفنان المصري محمد سلام، قد صنع الحدث في الفترة الماضية بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في موسم الرياض، حيث كان من المقرر أن يشارك في مسرحية زواج اصطناعي.

تركي الشيخ يرد بتبجح

وفيما قوبل موقف محمد سلام بإشادة وتقدير من قبل المتابعين كونه انتصر للإنسانية، إلا أن تركي آل الشيخ أظهر تبجحا في رده على ذلك.

ففي تدوينة وُصفت بالمستفزة، كتب تركي آل الشيخ منشورا عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الإشارة إليها بوضوح، وأنا في الفترة الأخيرة لم أتحدث كثيراً لكن أعتقد من المهم الحديث الآن … سنة 1967 م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء، وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لديّ من أي شيء عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة”.

وأضاف: “لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي أو اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار، عن حدث آخر أو وضع آخر وإلى متى السماح للغلط على شخصيات إعتبارية في بلدي والبكاء عند الرد؟ وإلى متى ترهيب كل من يتعاون معنا في عمل شريف مثله مثل أي عمل آخر”.