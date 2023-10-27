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    تقارير

    تفاعل كبير مع حملة مقاطعة الإمارات.. منتجات مُلطخة بدماء الفلسطينيين

    حملة مقاطعة منتجات الإمارات جاءت بالتزامن مع ما ظهر من انحياز أبوظبي إلى جانب إسرائيل في مجلس الأمن، واستمرار التعاون الاقتصادي بين الإمارات والاحتلال
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    مقاطعة منتجات الإمارات
    حملة واسعة تدعو إلى مقاطعة منتجات الإمارات المطبعة مع إسرائيل

    وطن – تفاعل ناشطون على مواقع التواصل بشكل كبير مع وسم “مقاطعة الإمارات” الذي يتصدر منذ أيام، في إطار حملة تدعو إلى مقاطعة منتجات الدولة الخليجية المطبعة مع إسرائيل، رداً على موقفها المخزي حيال ما يجري في غزة ومواقفها من القضية الفلسطينية عامة.

    وجاءت الحملة الداعية لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها، بالتزامن مع ما ظهر من انحياز لممثلي الإمارات العربية المتحدة بمجلس الأمن وعلى رأسهم “ريم الهاشمي” و”لانا زكي نسيبة”، إلى جانب الكيان الإسرائيلي.

    تفاعل مع الحملة الداعية لمقاطعة الإمارات

    فضلا عن تصريحات المسؤولين الإماراتيين المستفزة للشعوب العربية والإسلامية، والعلاقات الاقتصادية بين الكيان الإسرائيلي والدولة الخليجية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال عام 2020 برعاية أمريكية.

    حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات منذ إعلان التطبيع إلى أكثر من مليار درهم، وهو رقم كبير منح إسرائيل قدرات أكبر على تمويل مشاريع الاستيطان ومخططات تهجير الفلسطينيين.

    كما استعرض المغردون أصناف منتجات يتم تصديرها من الإمارات عبر “جبل علي” ثبت أنها مغشوشة وغير صالحة للإستخدام.

    وأبرز المغردون ما ترتكبه الإمارات من جرائم في اليمن وليبيا والتآمر لتقويض استقرار الدول العربية.

    “شيطان العرب” عرّاب مشروع التطبيع بالمنطقة

    وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مع وسم “مقاطعة الإمارات” بشكل كبير، والذي تضمن هجوما عنيفا على الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

    وهو الرجل الذي بات يلقب عبر مواقع التواصل بـ”شيطان العرب”، نظرا لسياساته المشبوهة ودعمه أجندات تخريبية بعدة دول عربية، كان هدفها إجهاض ثورات الربيع العربي، خوفا من امتدادها إلى ممالك الخليج.

    فضلا عن قيادة محمد بن زايد لمشروع التطبيع في المنطقة، وهو الذي جر ورائه البحرين والمغرب، لحظيرة التطبيع برعاية الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب، مقابل مزايا أمريكية منحت للدولتين ودعم إماراتي.

    “الإمارات تُنعش اقتصاد الاحتلال”

    وعبر الوسم كذلك أكد الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن يغرد خارج السرب”، أن كل منتج يصنع في الإمارات تستخدم الإمارات ارباحه كاستثمارات في دولة الاحتلال “غير آبهين ان كل غاز ونفط وطاقة وقطعة آرض هي ملك الفلسطيني وليس المحتل الذي دعمته الإمارات اقتصادياً بمليارات الدولارات.”

    وشدد “المهداوي” على أن “مقاطعة الإمارات واجب كي لا تساهم بمالك في دعم الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه ومجازره بحق أهلك في فلسطين.”

    وضمن الوسم علق أيضا مغرد مهاجما قادة الإمارات: “لعن الله كل من طبع وكل من لم يطبع ويرفض أن يقف الإجرام سيده الصهيوني الأمريكي خوفاً على كراسيهم الهشة.”

    وتابع: “إن شاء الله ستقف جميع الشعوب خلف غزة وليس خلف الكراسي”.

    وعلق “نصر صالح” بنبرة دعاء: “اللهم عليك بحكام الإمارات فقد خانوا القضية ولم يحكموا بالسوية، ولم يفعلوا ما أمر الله به بالولاء بالمسلم والبراء مما يخالف شرع الله وأعانوا على إخواننا في غزة”.

    الإمارات تقف مع الاحتلال بكل وضوح

    ومن جانبه قال المفكر والسياسي السوداني د. تاج السر عثمان، إن الإمارات تقف مع إسرائيل سياسياً واقتصادياً بكل وضوح ، وآخرها الموقف المخزي في مجلس الأمن بإسم المجموعة العربية”.

    واستدرك: “وينبغي أن تكون للشعوب كلمتها بـمقاطعة الإمارات”.

    وعقب الكاتب اليمني “أنيس منصور” متحدثاً عن سبب المطالبات بمقاطعة الإمارات، بأن منتجات دولة الاحتلال الإرهابية غزت أسواقنا عبر دويلة الإمارات”.

    وأضاف: “هذا سيجعل من دولة الاحتلال قوة اقتصادية لا منافس لها بالمنطقة ودويلة الإمارات هي مندوبة مبيعات الصهاينة في أسواقنا”.

    الإمارات تشيطن المقاومة الفلسطينية

    والثلاثاء، هاجمت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في غزة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ووصفت هجماتها يوم 7 أكتوبر بأنها “بربرية وشنيعة” مشددة على أن الإمارات تدينها بشدة.

    وسبق ذلك كلمة مماثلة لـ لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أبدت فيها تعاطفا مع الإسرائيليين بعد عملية طوفان الأقصى، وكررت عبارات دأب الإسرائيليون على ترديدها وهي أن حركة حماس لا تمثل الفلسطينيين.

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