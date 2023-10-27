تفاعل كبير مع حملة مقاطعة الإمارات.. منتجات مُلطخة بدماء الفلسطينيين

وطن – تفاعل ناشطون على مواقع التواصل بشكل كبير مع وسم “مقاطعة الإمارات” الذي يتصدر منذ أيام، في إطار حملة تدعو إلى مقاطعة منتجات الدولة الخليجية المطبعة مع إسرائيل، رداً على موقفها المخزي حيال ما يجري في غزة ومواقفها من القضية الفلسطينية عامة.

وجاءت الحملة الداعية لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها، بالتزامن مع ما ظهر من انحياز لممثلي الإمارات العربية المتحدة بمجلس الأمن وعلى رأسهم “ريم الهاشمي” و”لانا زكي نسيبة”، إلى جانب الكيان الإسرائيلي.

قاطعوا الامارات

قاطعوا السعودية

قاطع البحرين

قاطعوا دول الخليج الصهاينة الخونة التي ساهمت ودعمت ومولت إسرائيل لأبادة اخوانكم في غزة دون ان يرف لهم جفن على عمليات الابادة بحق أهل #غزه_الان وصمة عار عليكم يا صهاينة الأمة #مقاطعه_الامارات # pic.twitter.com/q7C77UhZUE — احمد العراقي (@AhmedIraqi2242) October 27, 2023

تفاعل مع الحملة الداعية لمقاطعة الإمارات

فضلا عن تصريحات المسؤولين الإماراتيين المستفزة للشعوب العربية والإسلامية، والعلاقات الاقتصادية بين الكيان الإسرائيلي والدولة الخليجية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال عام 2020 برعاية أمريكية.

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات منذ إعلان التطبيع إلى أكثر من مليار درهم، وهو رقم كبير منح إسرائيل قدرات أكبر على تمويل مشاريع الاستيطان ومخططات تهجير الفلسطينيين.

من الغباء الاعتقاد ان هذا اللقيط يعبر عن نفسه أو يجرؤ ان يكتب هذا دون أمر من أجهزة سيادية أو أمنية. وما يكتبه فعلاً يعبر بكل وضوح كيف صارت #الإمارات تنافس الاحتلال بالصهينة.#مقاطعه_الإمارات #الامارات_صهاينة_العرب pic.twitter.com/snOn9vF0kG — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 27, 2023

كما استعرض المغردون أصناف منتجات يتم تصديرها من الإمارات عبر “جبل علي” ثبت أنها مغشوشة وغير صالحة للإستخدام.

وأبرز المغردون ما ترتكبه الإمارات من جرائم في اليمن وليبيا والتآمر لتقويض استقرار الدول العربية.

شاهد | بسبب انحياز مندوبة #الإمارات في مجلس الأمن إلى جانب إسرائيل ..

حملة عربية على منصات التواصل الاجتماعي لـ #مقاطعه_الإمارات معتبرين تصريحات مسؤوليها مستفزة للشعوب العربية ومسيئة للقضية الفلسطينية وشهداء #غزة #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية pic.twitter.com/KVFWC60skR — الخليج بوست (@alkhalejpost) October 27, 2023

“شيطان العرب” عرّاب مشروع التطبيع بالمنطقة

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مع وسم “مقاطعة الإمارات” بشكل كبير، والذي تضمن هجوما عنيفا على الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وهو الرجل الذي بات يلقب عبر مواقع التواصل بـ”شيطان العرب”، نظرا لسياساته المشبوهة ودعمه أجندات تخريبية بعدة دول عربية، كان هدفها إجهاض ثورات الربيع العربي، خوفا من امتدادها إلى ممالك الخليج.

لو عاش المفكر الكبير أ. عبدالوهاب المسيري وهو أكثر من تحدث عن اليهود في موسوعته ورأي الدور #الإماراتي الداعم لـ #إسرائيل في هذه الحرب ما وصفهم بأكثر من هذا الوصف فهو ينطبق عليهم تماما👇#مقاطعة_الإمارات #غزة_العزة pic.twitter.com/s1ldm87DCy — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) October 26, 2023

فضلا عن قيادة محمد بن زايد لمشروع التطبيع في المنطقة، وهو الذي جر ورائه البحرين والمغرب، لحظيرة التطبيع برعاية الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب، مقابل مزايا أمريكية منحت للدولتين ودعم إماراتي.

“الإمارات تُنعش اقتصاد الاحتلال”

وعبر الوسم كذلك أكد الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن يغرد خارج السرب”، أن كل منتج يصنع في الإمارات تستخدم الإمارات ارباحه كاستثمارات في دولة الاحتلال “غير آبهين ان كل غاز ونفط وطاقة وقطعة آرض هي ملك الفلسطيني وليس المحتل الذي دعمته الإمارات اقتصادياً بمليارات الدولارات.”

وشدد “المهداوي” على أن “مقاطعة الإمارات واجب كي لا تساهم بمالك في دعم الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه ومجازره بحق أهلك في فلسطين.”

كل منتج يصنع في الإمارات تستخدم #الإمارات ارباحه كاستثمارات في دولة الاحتلال غير آبهين ان كل غاز ونفط وطاقة وقطعة آرض هي ملك الفلسطيني وليس المحتل الذي دعمته الإمارات اقتصادياً بمليارات الدولارات.#مقاطعة_الإمارات واجب كي لا تساهم بمالك في دعم الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه ومجازره… pic.twitter.com/y8cB7wvnde — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 26, 2023

وضمن الوسم علق أيضا مغرد مهاجما قادة الإمارات: “لعن الله كل من طبع وكل من لم يطبع ويرفض أن يقف الإجرام سيده الصهيوني الأمريكي خوفاً على كراسيهم الهشة.”

وتابع: “إن شاء الله ستقف جميع الشعوب خلف غزة وليس خلف الكراسي”.

لعن الله كل من طبع وكل من لم يطبع ويرفض ان يقف الاجرام سيده الصهيوني الأمريكي خوف على كراسيهم الهشه التي يتحكم بها الشعب وان شاءالله راح تقف جميع الشعوب خلف غزه وليس خلف الكراسي — ابو اسياد (@bwsyd8084250222) October 27, 2023

وعلق “نصر صالح” بنبرة دعاء: “اللهم عليك بحكام الإمارات فقد خانوا القضية ولم يحكموا بالسوية، ولم يفعلوا ما أمر الله به بالولاء بالمسلم والبراء مما يخالف شرع الله وأعانوا على إخواننا في غزة”.

الإمارات تقف مع الاحتلال بكل وضوح

ومن جانبه قال المفكر والسياسي السوداني د. تاج السر عثمان، إن الإمارات تقف مع إسرائيل سياسياً واقتصادياً بكل وضوح ، وآخرها الموقف المخزي في مجلس الأمن بإسم المجموعة العربية”.

واستدرك: “وينبغي أن تكون للشعوب كلمتها بـمقاطعة الإمارات”.

تقف #الإمارات مع إسرائيل سياسياً واقتصادياً بكل وضوح ، وآخرها الموقف المخزي في مجلس الأمن بإسم المجموعة العربية ، وينبغي أن تكون للشعوب كلمتها بـ #مقاطعة_الإمارات ولا تقلل من جهدك وسترى نتيجة ذلك أمام عينيك ،

فقط إبدأ وشارك و أنا أول المشاركين#قاطعوا_المنتجات_الإماراتية pic.twitter.com/dacv6Ho1V3 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) October 26, 2023

وعقب الكاتب اليمني “أنيس منصور” متحدثاً عن سبب المطالبات بمقاطعة الإمارات، بأن منتجات دولة الاحتلال الإرهابية غزت أسواقنا عبر دويلة الإمارات”.

وأضاف: “هذا سيجعل من دولة الاحتلال قوة اقتصادية لا منافس لها بالمنطقة ودويلة الإمارات هي مندوبة مبيعات الصهاينة في أسواقنا”.

لماذا #مقاطعه_الإمارات

لان منتجات دولة الإحتلال الإرهابية غزت أسواقنا عبر دويلة الإمارات وهذا سيجعل من دولة الإحتلال قوة إقتصادية لا منافس لها بالمنطقة ودويلة الإمارات هي مندوبة مبيعات الصهـ/اينة في أسواقنا #قاطعوا_الامارات_الصهيونيه #Gazabombing pic.twitter.com/g8dWeuS0bU — أنيس منصور (@anesmansory) October 27, 2023

الإمارات تشيطن المقاومة الفلسطينية

والثلاثاء، هاجمت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في غزة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ووصفت هجماتها يوم 7 أكتوبر بأنها “بربرية وشنيعة” مشددة على أن الإمارات تدينها بشدة.

وزيرة التعاون الدولي من مدينة الإمارات التابعة للكيان الصهيـــوني ريم الهاشمي: "هجمات حمـــــاس بربرية وشنيعة." من اين تخرجلنا هذه الاشكال يا الهي 🤮#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/c9HsCZhfiG — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) October 24, 2023

وسبق ذلك كلمة مماثلة لـ لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أبدت فيها تعاطفا مع الإسرائيليين بعد عملية طوفان الأقصى، وكررت عبارات دأب الإسرائيليون على ترديدها وهي أن حركة حماس لا تمثل الفلسطينيين.