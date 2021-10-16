ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات منذ اتفاق التطبيع وهذا حجم التبادل التجاري

قال مسؤول إسرائيلي، إن ربع مليون من مواطنيه زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين، في إشارة إلى مدى العلاقة الحميمية بين تل أبيب وأبوظبي.

و التقى وزير الدولة لريادة الأعمال، رئيس مجلس الإمارات للسياحة أحمد الفلاسي، وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، على هامش افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض “إكسبو 2020 دبي”. حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام“، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

خطوات عملية بين إسرائيل والإمارات

حيث اتفق الوزيران، وفق “وام”، على “خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل السياحي وزيادة الخطوط الجوية المباشرة بين مدن البلدين. بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين في المجالات كافة مع التركيز على قطاع السياحة”.

كما ناقشا “فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعَي الأعمال في البلدين . بالقطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19”.

في حين قال الفلاسي إن “العلاقات الإماراتية الإسرائيلية متنامية، ونحرص على تعزيز نموها وتطويرها خلال الفترة المقبلة”. مشيراً إلى أن “إكسبو 2020 دبي يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي”.

أوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال عام واحد من اتفاق التطبيع.

جائحة كورونا

من جانبه، قال رازفوزوف، وفق “وام”، إنه “رغم القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة كورونا فإن التبادل السياحي بين البلدين شهد زخماً كبيراً. حيث زار الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وسيحقق التعاون في هذا المجال مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة”. وأكد حرص بلاده على تنمية الشراكة مع الإمارات.

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يُذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أن نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد. دعاه إلى زيارة تل أبيب، وأنه يعتزم تلبية الدعوة قريباً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بواشنطن جمع الوزيرين ونظيرهما الأمريكي، أنتوني بلينكن. وهو اللقاء الأول من نوعه منذ أن وقّعت الإمارات وإسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية أمريكية.

قال بن ​​زايد: “نحن نبني جسوراً بين عالَمين (…) أنا سعيد لأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”. وتابع: “متأكدٌ أن هذه الاجتماعات سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة”. وكشف عن تلقيه دعوة من نظيره الإسرائيلي بقوله: “لابيد دعاني لزيارة إسرائيل، وأعتزم زيارتها قريباً”.

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فيما قال بلينكن إن “العلاقات بين إسرائيل والإمارات مزدهرة، ونؤيد اتفاقيات أبراهام (للتطبيع) التاريخية ونعمل على توسيعها”.

يُذكر أنه خلال 2020، وقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، لتنضم إلى مصر والأردن، من أصل 22 دولة عربية.

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