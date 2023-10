هندوس يدعمون الاحتلال أمام سفارة إسرائيل ويطالبون بمنحهم الفرصة لقتال الفلسطينيين (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور على منصات التواصل، أظهر مجموعة من الهندوس المتطرفين، يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، لدعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين في غزة.

وأظهر المقطع تجمع العشرات وهم يرفعون علم إسرائيل بحماية الشرطة الهندية، التي لطالما وقفت بجانب هؤلاء المتطرفين الذي ارتكبوا الانتهاكات المروعة بحق المسلمين في الهند.

كما حضرت وسائل الإعلام الهندية لتغطية تلك الفعالية الداعمة للاحتلال، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل.

ووصف متابعون الهندوس بالدواعش ومنهم “محمد” الذي اقترح أن تعد تلك الجماعة متطرفة تهدد السلم الأهلي وحظر التعامل معهم، على غرار التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي والطلب من المتواجدين منهم مغادرة أراضي الدول العربية.

Hindu far-right supporters gathered in front of the Israeli embassy in New Delhi to offer voluntary services to go to Israel to fight against Palestinians.

These men drove from Mathura, Uttar Pradesh to Delhi. pic.twitter.com/v5dG4EYiyK

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) October 22, 2023