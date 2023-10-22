هندوس يدعمون الاحتلال أمام سفارة إسرائيل ويطالبون بمنحهم الفرصة لقتال الفلسطينيين (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور على منصات التواصل، أظهر مجموعة من الهندوس المتطرفين، يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، لدعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين في غزة.

وأظهر المقطع تجمع العشرات وهم يرفعون علم إسرائيل بحماية الشرطة الهندية، التي لطالما وقفت بجانب هؤلاء المتطرفين الذي ارتكبوا الانتهاكات المروعة بحق المسلمين في الهند.

كما حضرت وسائل الإعلام الهندية لتغطية تلك الفعالية الداعمة للاحتلال، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل.

أقترح ناصحاً الدول العربية باعتبار الهندوس جماعة متطرفة تهدد السلم الأهلي مثل داعش وحظر التعامل معهم والطلب من المتواجدين منهم مغادرة أراضي الدول العربية. — محمد (@Jab0h) October 22, 2023

ووصف متابعون الهندوس بالدواعش ومنهم “محمد” الذي اقترح أن تعد تلك الجماعة متطرفة تهدد السلم الأهلي وحظر التعامل معهم، على غرار التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي والطلب من المتواجدين منهم مغادرة أراضي الدول العربية.

Hindu far-right supporters gathered in front of the Israeli embassy in New Delhi to offer voluntary services to go to Israel to fight against Palestinians. These men drove from Mathura, Uttar Pradesh to Delhi. pic.twitter.com/v5dG4EYiyK — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) October 22, 2023

وكتب عقيل أروهايلي: “حتى هؤلاء تجرؤوا على المسلمين يجب أن تعيد الأمة حساباتها مع هؤلاء وغيرهم، المشكلة العرب يشمئزوا ويتقززون منهم ولا عندهم كرامة ما زالوا يلعقوا أحذيتهم ويتوددون إليهم”.

وكما ذكر “عقيل” زادت الإمارات ودول خليجية من علاقاتها مع الهند عبر تطوير شراكاتها الاقتصادية والتجارية، رغم كل الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نيودلهي بحق المسلمين بدعم الهندوس والتغاضي عن جرائمهم.

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وعن مطالبة الهندوس في المظاهرة التي خرجوا فيها بمنحهم الفرصة لقتال حماس في غزة وفلسطين، علقت إيلا كيرفان: “ليس هناك داعي هم أساساً في الخليج ينتظرون الفرصة”.

وكتب Dhaifullah: “الهندوس يمثلون خطر مستقبلى على العرب، بعد أن غسلت الاستخبارات الغربية عقولهم، وشحنت بالحقد والكراهية قلوبهم”.

وأضاف المغرد عن الهندوس: “وأطلقت بالجرائم أيديهم، يقول المثل الوقاية خير من العلاج وعدم المبالاة ثمنها غالي وباهظ وكارثي، الله المستعان الهند تطورت بأموال العرب وأسواق العرب وفرص بلاد العرب”.

ودعا سامي إلى “وقفة حازمة ضد الهندوس بالذات في دول الخليج”.

وتؤكد جماعات حقوقية أنه منذ تولى رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي، منصبه في عام 2014 ارتفعت جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند.

يذكر أن عدد سكان الهند 1,4 يبلغ مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.