مشهد مهين عرضته الشرطة الهندية لـ 8 شبان مسلمين! (فيديو)

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وطن- تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو وصف بالمهين عرضته الشرطة الهندية لـ 8 شبان مسلمين شبه عراة في أحد الشوارع وهم يتعرضون لاعتداءات من مجموعات هندوسية متطرفية ليتم اعتقالهم بتهمة الرد بالحجارة.

وكان الشبان في موقف الدفاع عن أنفسهم أمام مجموعات الهندوس المتطرفة التي تحاول الاعتداء عليهم، ليتم اعتقالهم ويظهروا وهم مقيدون بحبال من أيديهم ببعضهم البعض.

ووقف المارة ينظرون إلى هؤلاء بدهشة واستغراب وقد زعمت الشرطة أن لدى هؤلاء سوابق جنائية وأن الشرطة لقنتهم درساً في أندور بعد اعتدائهم على الهندوس بالحجارة واعتذرت للناس بعد أن جعلتهم يمشون نصف عراة على الطريق.

رشق بالحجارة

وبحسب موقع latestly الهندي فإن حادثة الرشق بالحجارة وقعت في منطقة مركز شرطة سادار بازار في إندور، قبل يومين عندما تصاعد الخلاف بين الطرفين بشأن قضية ما.

وتعرض بعض الصبية للرجم بالحجارة من الجانبين. وبعد الحادثة اعتقلت الشرطة 8 شبان ولقنتهم درساً.

وجردت الشرطة الشبان من ملابسهم نصف عراة وربطت أيديهم بحبل وأخرجت موكبًا على الطريق. وأرغمتهم على إزالة جميع الحجارة التي تم رميها. وبعد ذلك قامت الشرطة بإحضار الجميع إلى المخفر.

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وقال ساتيش باتيل، مسؤول مركز شرطة سادار بازار، إن “رشق الحجارة تم بسبب خلاف بين مجموعتين”.

وبعد ذلك ألقت الشرطة القبض على الشبان المسلمين الثمانية ولا يزال البحث جارياً عن الباقين.

نزاع قديم

وفي تفاصيل أخرى قال موقع indiatv الهندي إن معلومات وردت للشرطة بأن أشخاصاً لم تحدد هويتهم تشاجروا يوم الجمعة بسبب نزاع قديم في منطقة مركز شرطة سادار بازار.

وتصاعد الخلاف لدرجة أنه تم رشق الحجارة من الجانبين. بعد ذلك، فقامت الشرطة الهندية بإحضار الأشخاص من كلا الجانبين إلى مركز الشرطة وسجلت قضية في أقسام مختلفة.

وقال بعض الأهالي في نفس المنطقة، إن هناك خلافاً قديماً يدور بين الطرفين، وكان من المفترض التوصل إلى حل وسط، إلا أن الخلاف تصاعد وحدث رشق بالحجارة بين الطرفين.

أسماء الشبان المسلمين

وكشفت الصحيفة أسماء الأشخاص الثمانية وهم “الزبير إسحاق قريشي”، عمره 33 عامًا، مقيم في جونا رسالة بالقرب من دوبي غات، إندور.

ومن ضمن الأسماء أيضاً “محمد أمجد”، الأب محمد عباس باثان، 33 عامًا، مقيم في أرجون سينغ ناجار، إندور، و”عمران” الملقب بإيما الأب عباس حسين، عمره 29 سنة، مقيم في مستعمرة سيكوندر آباد، إندور.

وأردفت الصحيفة من بين هؤلاء: “معين قريشي”، الأب إسحاق قريشي، 23 سنة، مقيم في جونا رسالا، إندور. و”وسيم” الملقب كاتشو، الأب سليم شاه، 27 عامًا، مقيم في مستعمرة غريب نواز، خلف أجاي ديري، إندور.و”محسن قريشي حبيب” 22 سنة، مقيم في جونا ريسالا جالي.