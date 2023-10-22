رسائل قوية ومؤثرة من الداعية محمد راتب النابلسي لـ”غزة العزّة” (فيديو)

وطن- وجه الداعية الإسلامي الشيخ محمد راتب النابلسي، رسالة مؤثرة عن الأوضاع في غزة تزامنا مع الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر منذ أكثر من أسبوعين.

وقال خلال مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن أهل غزة العزة واقفون بثبات عز نظيره ، وبشجاعة يصعب وصفها، مضيفا: “نرفع رأسنا عاليا باعتزاز بكم فلا يدري المرأ ما يقول لكم”.

وتابع: “أنحدثكم عن الصبر؟ وأنتم تعلمون الدنيا كلها فضيلة الصبر، وحسبكم قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.. ومواقفكم البطولية مدرسة في الثبات والإصرار”.

وأشار إلى تحلي أهل غزة في المبادئ والقيم، مؤكدا أنه على الرغم من كل المحن والشدائد التي تحملوها لكن حسبهم قوله تعالى “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”.

قال الداعية محمد راتب النابلسي: “لقد مر على نكبة أمتنا بقدسها وما حوله أكثر من 70 عاما، وما زال المحتلون في الأرض التي بارك الله بها وما حولها”.

وأشار إلى أن المستحبين لدماء الأبرياء يعيشون في الأرض فسادا إجراما، ولا تزال طائفة من الأمة ثابتة على الحق في وجه المتخاذلين.

وشدد الداعية محمد راتب النابلسي على أن الأيام الماضية كانت قاسية جدا على مواطني غزة وبشكل عام في كل فلسطين، مؤكدا أن العالم الآخر أظهر دعما للغاصب المحتل لم يسبق له مثيل مع التواطؤ مع المجرم الظالم بشكل ليس له نظير ولا يتصوره عقل.

وتابع: “في الوقت نفسه يُظهر أهلنا تمسكا بدينهم وثباتا على مبادئهم ليس له نظير، وقد أذهلوا العالم بأسره.. إنها معركة الحق والباطل الثابتة والمستمرة”.

حرب إسرائيلية غاشمة على غزة

يُشار إلى أنه لليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، عن ارتقاء 4385 شهيدا بينهم 1756 طفلا و976 امرأة، فضلا عن 13561 مصابا.

وارتكب جيش الاحتلال العديد من المجازر المروعة بعدما تعمد استهداف مناطق تجمع المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك أعداد كبيرة من النازحين.