إحباط وتمرد وتخطيط للعصيان.. غضب متزايد في الخارجية الأمريكية بسبب الحرب على غزة

وطن- تسود حالة من الإحباط والتمرد في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، فيما جرى الكشف عن التخطيط لـ”عصيان مدني” في الوزارة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال هافينغتون بوست، في تقرير، إن النهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الأوضاع في غزة، يؤدي إلى تأجيج التوترات المتصاعدة في وزارة الخارجية.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه يتجاهلون الإحباط الداخلي واسع النطاق. وقال بعض موظفي الوزارة إنهم يشعرون كما لو أن بلينكن وفريقه غير مهتمين بنصيحة خبرائهم بينما يركزون على دعم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفاد أحد مسؤولي وزارة الخارجية: “هناك تمرد يختمر داخل وزارة الخارجية على جميع المستويات”.

منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى استشهاد نحو 4200 شخص، فيما تستعد إسرائيل لغزو بري لغزة من المتوقع أن يحصد أرواح عشرات الآلاف.

ويقول بايدن وبلينكن إنهما يريدان مساعدة إسرائيل على هزيمة حماس بشكل حاسم، لكنهما لا يريدان رؤية معاناة بين سكان غزة العاديين أو صراع إقليمي أوسع. وقد زار كلاهما إسرائيل مؤخرًا، ويعطي بلينكن الأولوية لمحاولة فتح الحدود بين غزة ومصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة والسماح لبعض المدنيين بالخروج.

وقال اثنان من المسؤولين، إن الدبلوماسيين يعدون ما يسمى بـ”برقية المعارضة “، وهي وثيقة تنتقد السياسة الأمريكية والتي تذهب إلى قادة الوكالة من خلال قناة داخلية محمية.

ويُنظر إلى مثل هذه البرقيات داخل وزارة الخارجية على أنها بيانات مترتبة عن خلاف خطير في لحظات تاريخية مهمة. وقد أنشئت قناة المعارضة وسط صراع داخلي عميق أثناء حرب فيتنام، ومنذ ذلك الحين استخدمها الدبلوماسيون للتحذير من أن الولايات المتحدة تتخذ خيارات خطيرة وهدامة للذات في الخارج.

وتأتي البرقية في أعقاب إعلان جوش بول، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية، استقالته يوم الأربعاء. وقال إنه بعد أكثر من عقد من العمل على صفقات الأسلحة، فإنه لا يستطيع أن يدعم أخلاقياً تحركات الولايات المتحدة لتزويد المجهود الحربي الإسرائيلي.

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الخارجية الأمريكية سعيدة بتعدد الآراء

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، على هذا الوضع قائلا: “إحدى نقاط القوة لدينا هي أن هناك أشخاصًا لديهم آراء مختلفة”.

وأضاف: “نحن نشجعهم على الإعلان عن آرائهم.. الرئيس بالطبع هو الذي يحدد السياسة، لكننا نشجع الجميع على إبلاغ قيادتهم، حتى عندما يختلفون مع السياسات”.

وتابع: “لقد تحدث الوزير بلينكن عن هذا الأمر في عدد من المناسبات، عندما قال إنه يرحب بالأشخاص الذين يمارسون قناة المعارضة.. (بلينكن) يجد أنه من المفيد الحصول على أصوات متضاربة قد تختلف عن رأيه. إنه يأخذ الأمر على محمل الجد، وهذا يجعله يفكر في تفكيره فيما يتعلق بصنع السياسات”.

وأوضح ميلر أن بايدن وبلينكن تحدثا علناً عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتوقعهما أن إسرائيل ستلتزم بكل القانون الدولي.

ويتم اتخاذ القرارات الرئيسية على أعلى مستوى من قبل بايدن وبلينكن وحفنة من الآخرين. لكن كبار مسؤولي وزارة الخارجية منخرطون في مجموعة من العناصر المهمة والمثيرة للجدل الأخرى في الرد الأمريكي على العنف الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد استخدمت حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة دعمته العديد من الدول، والذي يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، ويؤيد المساعدات الإنسانية لغزة.

ويحاول موظفو وزارة الخارجية القيام بدبلوماسية حساسة، والاستجابة لنداءات الكونجرس لإظهار الدعم الضخم لإسرائيل واحترام حياة الفلسطينيين، وإدارة الغضب العالمي إزاء الانطباع بأن الولايات المتحدة توفر الغطاء للقوة الإسرائيلية المفرطة.

وقال مسؤول أمريكي إن نظراءهم في الحكومات العربية أبلغوا مسؤولي وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة معرضة لخطر فقدان الدعم في منطقتهم لجيل كامل.

ومن غير الواضح ما إذا كان بلينكن – الذي عاد إلى واشنطن يوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت خمسة أيام عبر الشرق الأوسط، التقى خلالها بمسؤولين في سبع دول – يفهم أزمة الروح المعنوية في وزارته.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية: “هناك شعور داخل القوى العاملة بأن الوزير لا يرى ذلك أو لا يهتم.. هذا الشعور يمتد إلى شخصيات رفيعة المستوى في الوزارة. ومن شبه المؤكد أنه ليس على علم بمدى سوء ديناميكيات القوى العاملة. إنه أمر سيء حقًا”.

وقام كبار المسؤولين في وزارة الخارجية بإثناء الوزارة بشكل خاص عن استخدام ثلاث عبارات محددة في البيانات العامة، وهي عبارات وقف التصعيد/وقف إطلاق النار”، و”إنهاء العنف/سفك الدماء”، و”استعادة الهدوء”.

وقال العديد من المسؤولين إنهم سمعوا زملاء يتحدثون عن الاستقالة كما فعل بول. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين قرار بول بأنه بمثابة صدمة وخسارة كبيرة للوزارة.