البيت الأبيض يحذف صورة لقاء بايدن مع قوة أمريكية مشاركة في حرب غزة (شاهد)

وطن- تواصل الإدارة الأمريكية، التعبير عن حالة تخبط واضحة، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أكملت أسبوعها الثاني.

هذا التخبط ظهر في إقدام حساب البيت الأبيض على منصة إنستغرام، على نشر صورة تُظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يلتقي دلتا السرية الأمريكية، والتي تشارك مع قوات الاحتلال في الحرب على غزة.

إلا أنه بعد ساعة واحدة، حذف حساب البيت الأبيض، الصورة بعدما حققت تفاعلا ملحوظا.

حذف الصورة جزء من حالة تخبط أمريكية واضحة، فالولايات المتحدة كانت قد أعلنت في السابق، أنها لن تخوض مهاما قتالية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

لكن قبل أيام، كانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قد أفادت بوصول قوات أمريكية خاصة معنية بتحرير الرهائن، وذلك للمشاركة في عمليات تستهدف تحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

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ما هي قوة دلتا؟

و”قوة دلتا” هي وحدة عمليات خاصة تابعة للجيش الأمريكي، تركز بشكل أساسي على مهمة تحرير الرهائن ومكافحة العمليات الإرهابية، وتحاط معظم عملياتها بالسرية.

وتركز هذه القوة بالأساس، على تفكيك “الخلايا الإرهابية”، والاستطلاع الاستراتيجي والإعداد العملياتي لساحة المعركة، لكنها تشارك أيضاً في عمليات إنقاذ الرهائن والمهام السرية مع وكالة الاستخبارات المركزية.

وتعود نشأة هذه الوحدة عام 1977، على يد الكولونيل تشارلي بيكويث، عندما رأى أن هناك حاجة إلى قوة هجومية دقيقة داخل الجيش، بعد عمله مع الخدمة الجوية الخاصة البريطانية في السبعينيات، في إطار تبادل الخبرات العسكرية بين واشنطن ولندن، تكون على طراز الخدمة الجوية البريطانية الخاصة الشهيرة (SAS).

تنظيميا، تخضع هذه القوة، لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي (USAOC)، لكن يتم التحكم فيها من قبل قيادة وحدة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC).

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وكان شون نايلور الكاتب في صحيفة “Army Times”، قد أفاد كتابه عن قوة دلتا، أنه ربما يكون هناك 1000 جندي في قوة دلتا.

ومن شروط الالتحاق بهذه القوة، أن يكون المتقدمون من الذكور، وألا يقل عمرهم عن 21 عاما، وأن يكونوا عسكريين مؤهلين للحصول على مستوى تصريح أمني بدرجة “سري”، وتاريخ نظيف من الإدانات العسكرية أو التأديبية المتكررة.