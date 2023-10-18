“كل عُمان حمساوية”.. وقفات أمام السفارتين الأمريكية والبريطانية في مسقط دعماً لغزة (شاهد)

وطن – نظم مواطنون عمانيون وقفات احتجاجية أمام السفارتين الامريكية والبريطانية في العاصمة مسقط، وذلك احتجاجا واستنكارا لدعم الدولتين للمجازر الإسرائيلية بحق غزة، والتي كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته مئات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقفات أمام السفارتين الأمريكية والبريطانية في مسقط دعماً لغزة

وأظهرت مقاطع فيديو تجمهر المواطنين العمانيين أمام السفارة الأمريكية في مسقط، حاملين معهم لافتات لدعم المقاومة في غزة والأعلام الفلسطينية.

وردد المتظاهرون العمانيون هتافات مؤيدة لفلسطين وقضيتها. معربين عن استعدادهم للتضحية بأنفسهم فداء للقدس وفلسطين، قائلين: “على القدس رايحين شهداء بالملايين”.

عالقدس رايحين شهداء بالملايين 🚀🚀❤️ وقفه تضامنيه الآن امام السفارة الامريكيه في مسقط #اوقفوا_النفط_عنهم #عمانيون_ضد_التحليق_الصهيوني pic.twitter.com/3FwDAvnWsY — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) October 18, 2023

“عمان حمساوية”

وتأييدا ودعما لحركة حماس التي تصنفها الدول الأوروبية والولايات المتحدة كمنظمة “إرهابية”، هتف المحتجون قائلين:” قالوا حماس ارهابيه كل عُمان حمساوية”.

مشاركة نسائية فاعلة

وشهدت التظاهرة حضورا نسائيا فاعلا، وسط ترديد هتاف:” يا شهيد يا مجروح دمك عمره ما بيروح”.

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تسقط أمريكا

وصعد المتظاهرون من هتافاتهم ضد الولايات المتحدة وبريطانيا قائلين:” تسقط امريكا، تسقط بريطانيا، تسقط الصهيونية، يسقط بايدن”.

ووثق مقطع فيديو آخر لحظة إنهاء المتظاهرين وقفتهم أمام السفارة الأمريكية وتوجههم نحو مقر السفارة البريطانية للاجتجاج على دورها المنحاز بوقاحة لإسرائيل.

سلطنة عمان تدين مجزرة مستشفى المعمداني

أدانت سلطنة عمان قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، الثلاثاء، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للخارجية العمانية وصفت فيه قصف المستشفى بأنه “إبادة جماعية وجريمة حرب”.

#بيان || أعربت وزارة الخارجية عن استنكار سلطنة عُمان وإدانتها استهداف #مستشفى_المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح pic.twitter.com/HkT0vOdzM0 — وزارة الخارجية (@FMofOman) October 17, 2023

وأكدت أن هذا الفعل يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.

في السياق، أكد المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، الثلاثاء، على العزم المشترك لمجلس التعاون لإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية، أكد اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري، في اجتماعه الطارئ، على “ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل”.