محاصرة سفارة إسرائيل في أنقرة والاحتلال يطالب رعاياه بمغادرة تركيا فورا (فيديو)

وطن – دعت دولة الاحتلال الإسرائيلي مواطنيها القاطنين في تركيا، إلى مُغادرة البلاد في أسرع وقت، الثلاثاء، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من ارتكاب طيران الجيش الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية للمئات من النساء والأطفال في مستشفى المعمداني بمدينة غزة المحاصرة.

وأعلنت سلطات الاحتلال رفع درجة التحذير من السفر إلى جميع أنحاء تركيا، مع توصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات وذلك بحسب بيان عاجل، لمجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي.

تحذير للإسرائيليين في تركيا ومتظاهرون يحاصرون سفارة الاحتلال

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحذير سفر الإسرائيليين إلى تركيا عند المستوى الأعلى – 4 وبناء على ذلك، تدعو جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار مقاطع توثق تواجد تظاهرات غاضبة لعرب وأتراك أمام مقر السفارة الإسرائيلية في أنقرة، ومحاصرة المتظاهرين للسفارة.

ووفق المصادر ذاتها فبالنسبة للإسرائيليين الذين لم يغادروا تركيا بعد، أوصت سلطات الاحتلال رعاياها في تركيا بالحذر قدر الإمكان من التجمعات والبقاء في الأماكن العامة، وعدم إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية، وتجنب الذهاب إلى الأماكن التي تم تحديدها على أنها يهودية أو ذات انتماء إسرائيلي.

أردوغان يعلق على مجزرة المعمدانية

وتعليقاً على المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الإحتلال في مستشفى المعمداني بغزة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “قصف مسشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً رصدتها “وطن“: “إنني أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة”.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عُدوانه المروع الانتقامي على قطاع غزة، المحاصر لليوم الـ11 على التوالي، وسط دمار وخراب واسع عمّ القطاع، وتزايد عدّاد الشهداء والجرحى.

حيث ارتكب الاحتلال في مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة في مستشفى الأهلي المعمداني، أسقط خلالها مئات الشهداء من النساء والأطفال، وذلك في انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية التي تؤطر حالة الحرب.