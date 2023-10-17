حشود غفيرة تتوجه نحو السفارة الفرنسية في تونس (فيديو)

وطن – وثقت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل توجه حشود غفيرة نحو السفارة الفرنسية في تونس، تطالب بطرد السفير من البلاد ردًا على مواقف فرنسا المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التظاهرات أمام السفارة الفرنسية بتونس، في شارع الحبيب بورقيبة، بعد ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجزرة في مستشفى المعمداني تسببت بمذبحة بشرية هناك.

تظاهرات غاضبة أمام السفارة الفرنسية في تونس

وبحسب المقاطع التي رصدتها (وطن)، فقد هتف المتظاهرون الغاضبون أمام سفارة فرنسا في تونس بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، بهتافات تطالب بطرد السفير الفرنسي لتضامن بلاده مع الاحتلال.

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هذا وحاول مئات المحتجون الغاضبون أيضا اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة الأردنية عمّان، مساء الثلاثاء، ردا على جريمة الاحتلال الوحشية بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

واشتبك محتجون مع قوات الأمن التي منعتهم من التقدم نحو مبنى السفارة، فيما قام شبان بإلقاء قنابل حارقة على مقربة من المبنى.

وكان الأردنيون خرجوا بالمئات أيضا للاحتجاج قرب السفارة الأمريكية، ردا على موقف واشنطن المنحاز بشكل تام للاحتلال في عدوانه على غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى المعمداني الكائن في حي الزيتون بمدينة غزة، أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، ما تسبب في حدوث مجرزة بشرية مروعة.