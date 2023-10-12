الجزائر تنأى بنفسها عن بيان وزراء خارجية الدول العربية المخزي وتصرّ على وضع ملاحظة

وطن – نأت الجزائر بنفسها عن بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب “المخزي” بشأن الاحداث في غزة، والذي خرج كعادته بعبارات مطاطة ومكررة ويساوي بين الضحية والجلاد.

وتداول ناشطون عبر منصة “X” (تويتر سابقا) صورة للبيان الختامي لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد بمقر الجامعة في القاهرة، الأربعاء، كشفت عن تحفظ الجزائر عليه وعدم قبولها بما ورد فيه وإصرارها على تضمين موقفها في البيان نفسه.

وبحسب ما ورد في البيان المتخاذل، فقد نصت الفقرة الثانية منه على “إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي الإنساني. والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي.

واعتراضا على هذه المساواة بين الضحية والجلاد، أصرت الجزائر على وضع ملحوظة تنص على:” إن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقررات الشرعية الدولية”.

بيان وزراء الخارجية العرب بشأن العدوان على غزة

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، قد دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه.

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ودعا المجلس في قرار صدر بعنوان: “العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني” في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء برئاسة المغرب، “جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده. والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك. تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع”.

المساواة بين الجانبين!!

وأدان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

الحرب على غزة في يومها السادس

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي لليوم السادس شنّ غارات مكثفة على مواقع متفرقة في قطاع غزة، خصوصا المناطق الغربية والشمالية، مرتكباً مجازر دموية، راح ضحيتها حتى اللحظة 1354 مواطنًا وإصابة 6049 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى إلى 1300.

وترّد المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية بمئات القذائف الصاروخية رداً على مجازر الاحتلال.