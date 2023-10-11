هذا ما طالب به السلطان هيثم بن طارق لإنقاذ الموقف في فلسطين

وطن- استعرض سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر “البركة”، التطورات الخطيرة ودوامة العنف المريرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وأكد السلطان هيثم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

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كما دعا السلطان إلى “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.”

وتابع السلطان هيثم في حديثه أنه يجب “استئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.”

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وفوجئ الاحتلال بالمئات من عناصر المقاومة، يقتحمون الشريط الفاصل مع قطاع غزة، ويتدفقون في عمق الأراضي المحتلة عام 1948، ويسيطرون على العديد من المواقع العسكرية المحصنة، والتي سقط فيها العشرات من جنود الاحتلال بين قتلى وأسرى.