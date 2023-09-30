مسؤول سعودي يبرر قمع محمد بن سلمان بتصريح صادم.. هل يتعرض لمؤامرة؟

وطن- حاول مسؤول سعودي، إيجاد مخرج لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ظل الانتقادات الموجهة للحاكم الفعلي للمملكة حول الإشراف على القمع الممنهج في بلاده.

ففي العام الماضي، تعرضت المملكة العربية السعودية لتدقيق عالمي متزايد بعد صدور أحكام بالسجن لمدة عقود ضد امرأتين سعوديتين، هما سلمى الشهاب ونورة القحطاني، بسبب منشورات عبر الإنترنت تنتقد الحكومة.

تبرير مسؤول سعودي لابن سلمان

في المقابل، قال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، لوكالة فرانس برس، إنّ الأحكام القاسية على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هي من عمل القضاة المحافظين الذين أرادوا إحراج ولي العهد أمام العالم.

ويريد ابن سلمان، وفق تقرير للوكالة، إعادة تسمية المملكة العربية السعودية بموجب أجندة إصلاح رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة الخليجية المعتمد على النفط، بما في ذلك من خلال السياحة العالمية وتحويلها إلى مركز للأعمال.

ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام كان بمثابة عقبة رئيسية أمام هذه الجهود. وللمملكة تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام بقطع الرأس.

وحتى الآن هذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام الرسمية.

محمد بن سلمان يتحدث عن “التغيير”

وخلال مقابلته الأخيرة مع قناة “فوكس نيوز”، قال محمد بن سلمان إنه كان يحاول إعطاء الأولوية لتغيير القوانين يومًا بعد يوم، لكن تم إبطاء ذلك بسبب نقص المحامين الحكوميين.

لينا الهذلول تعلق على تصريحات ابن سلمان

من جانبها، قالت لينا الهذلول رئيسة قسم المراقبة والاتصال في منظمة القسط الحقوقية، إنه يجب أن يكون هناك المزيد من الشفافية عندما يتعلق الأمر بكيفية تطبيق القوانين الحالية.

وأضافت: “إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا أن نقول إن الحكومة مستعدة حقاً لتغيير الوضع”.

دعوة لتحرك ابن سلمان بدلا من شعوره بالخجل

في سياق متصل، يدعو أقارب السعوديين الذين يواجهون أحكامًا مشددة بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان لاتخاذ إجراءات، بعد أن أعرب عن الخجل من قضاياهم.

ففي مقابلته مع قناة فوكس نيوز، سُئل محمد بن سلمان عن محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد حكم عليه بالإعدام في يوليو / تموز بسبب منشوراته على موقع X، تويتر سابقًا، حيث كان لديه حوالي 10 متابعين.

واعترف الأمير محمد، بأن تفاصيل القضية التي وردت في التقارير الإعلامية صحيحة، وأكد أنه لا يوافق على الحكم، مضيفا: “نحن لسنا سعداء بذلك.. نحن نخجل من ذلك”، ملقيا اللوم على “القوانين السيئة” التي لم يتمكن حتى الآن من تغييرها.

أثارت هذه التصريحات، غضب نشطاء حقوق الإنسان الذين نددوا بالقمع منذ أن أصبح الأمير محمد أول ترتيب لولاية العرش قبل ست سنوات، وهو ما يقولون إنه يهدف إلى القضاء على انتقادات الحكومة.