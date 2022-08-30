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نورة القحطاني سعودية حُكم عليها بالسجن 45 عاما بسبب تغريدة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سجن نورة القحطاني watanserb.com
سجن نورة القحطاني
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وطن- قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بالمملكة، بسجن امرأة سعودية أخرى عقودًا بتهمة استخدامها وسائل التواصل في “زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام”، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها مجموعة حقوقية.

السجن 45 عاما للسعودية نورة القحطاني

وحُكم على نورة بنت سعيد القحطاني، بالسجن 45 عامًا بعد أن أدانتها محكمة جنائية متخصصة “باستخدام الإنترنت لزعزعة النسيج الاجتماعي، وفقًا لوثائق حصلت عليها وراجعتها منظمة “الديموقراطية للعالم العربي الآن” والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وأطلعت “Dawn” صحيفة “الغارديان theguardian” البريطانية على هذه الوثائق، التي قالت إن مصادر سعودية تحققت منها.

ولا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن نورة القحطاني، بما في ذلك عمرها أو ظروف اعتقالها وإدانتها.

ويأتي خبر سجن القحطاني لمدة 45 عاما بسبب انتقادها لسياسات النظام على تويتر، بعد أسابيع من إدانة سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز تبلغ من العمر 34 عامًا وأم لطفلين، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا هي الأخرى بعد عودتها إلى وطنها السعودية بنفس التهم التي باتت “شماعة جاهزة” لدى النظام ضد معارضيه.

بسبب تغريدات..الحكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية سلمى الشهاب

 

وكشفت وثائق المحكمة في قضية الشهاب أنها أدينت بارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بمتابعة حسابات تويتر لأفراد “يتسببون في اضطرابات عامة ويزعزعون الأمن المدني والوطني”.

وكانت سلمى الشهاب قد أعادت تغريد تغريدات نشرها معارضون سعوديون في المنفى.

وقالت سلمى لمحكمة سعودية إنها تعرضت لسوء المعاملة والمضايقات أثناء احتجازها، بما في ذلك التعرض للاستجواب بعد إعطائها الأدوية التي أرهقتها.

وقال الدكتور عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة ومدير منطقة الخليج في منظمة “داون”، إنه في حالة نورة القحطاني يبدو أن السلطات السعودية سجنتها “لمجرد التغريد بآرائها”.

وتابع العودة:”من المستحيل عدم ربط النقاط بين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس بايدن الشهر الماضي في جدة، وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية بسبب الانتهاكات الموثقة جيدًا”.

وقال إن منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” كانت تتقدم بالأخبار على أمل أن يسلط الأشخاص الذين يعرفون القحطاني الضوء على قضيتها.

تم تصميم القوانين السعودية لمنح السلطات أقصى قدر من حرية التصرف، بما في ذلك سلطة احتجاز الأفراد بسبب قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة التعريف مثل “الإخلال بالنظام العام” و “تعريض الوحدة الوطنية للخطر”.

ولا يبدو أن نورة القحطاني لديها حساب على تويتر باسمها.

وتعرض سعوديون آخرون ، يُعتقد أنهم استخدموا أسماء مستعارة لنشر محتوى ساخر أو انتقادي على تويتر ، للاعتقال والتنكيل.

وشركة تويتر لم تعلق علنا ​​على قضية سلمى الشهاب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها أثارت “مخاوف كبيرة” مع السلطات السعودية بشأن قضية شهاب.

وقال المتحدث باسم الشركة نيد برايس: “لقد أوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي يستحقه جميع الناس ، ولا ينبغي أبدًا تجريم ممارسة تلك الحقوق العالمية”.

سلمى الشهاب تفضح ما فعلوه بها في السجن بالسعودية

 

وبضغط من الصحفيين بشأن هذه المسألة ، قال “برايس” إن وزارة الخارجية تتابع القضية “عن كثب”، وأن الولايات المتحدة أجرت “عددًا” من المحادثات مع نظرائها السعوديين في الأيام الأخيرة.

بايدن ومحمد بن سلمان

وبحسب “الغارديان” فإنه لم يتسن الاتصال بالحكومة السعودية للتعليق.

وكثّفت المملكة العربية السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء بايدن بولي العهد السعودي.

ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ابن سلمان، لكنّ الحرب في اوكرانيا وما سببته من ارتفاع بأسعار النفط دفعت الرئيس الأمريكي لكسر العزلة المفروضة على ولي العهد منذ مقتل خاشقجي.

المصدرالغارديان ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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