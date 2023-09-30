فضيحة تحكيمية في مباراة ليفربول وتوتنهام بعد إلغاء هدف صحيح لصالح الريدز (فيديو)

وطن- شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام في منافسات الدوري الإنجليزي لحساب الجولة ال7، السبت، فضيحة تحكيمية من قبل حكم المباراة التي ألغى هدف اللاعب لويس دياز لاعب ليفربول بداعي التسلل، إلا أنه تبين فيما بعد بأنه هدف شرعي وصحيح.

وأقرت لجنة التحكيم في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحدوث خطأ بشري في مباراة ليفربول وتوتنهام من قبل حكم المباراة، وأن هدف لويس دياز لصالح ليفربول (الريدز) صحيح، كما أن قرار الإلغاء خاطئ.

فضيحة تحكيمية في مباراة ليفربول وتوتنهام

وأوضحت لجنة الحكام، بأنها ستقوم بمراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى هذا الخطأ البشري، وستتواصل اللجنة مع نادي ليفربول مباشرة للتوضيح والاعتذار عن هذا الخطأ الكبير في المباراة.

وحقق فريق توتنهام الفوز المثير والصعب على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت طرد لاعبين من صفوف فريق الريدز خارج أرضية ملعب المباراة، في قمة منافسات الجولة ال7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وافتتح فريق توتنهام مجريات اللقاء بهدف أول داخل مرمى ليفربول كان من توقيع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين عند الدقيقة ال36.

كما وأدرك ليفربول مع نهاية أحداث الشوط الأول هدف التعادل أمام توتنهام، عن طريق اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة ال45+4.

وسجل هدف الفوز لصالح توتنهام بطريق الخطأ الذي ارتكبه المدافع الكولومبي جويل ماتيب، عند الدقيقة ال90+6 من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد إحرازه هدفاً في شباك مرمى فريقه.

كما وشهدت المباراة طرد لاعبين من صفوف فريق ليفربول (الريدز)، وهما كورتيس جونز في الدقيقة ال26 وديوغو جوتا في الدقيقة ال69، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجههما.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ورفع توتنهام رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تجمد رصيد ليفربول بتلك الخسارة عند 17 نقطة في رابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.