رونالدو يحمل صورة الإمام علي في إيران .. مشهد أثار الجدل وهذه حقيقته (شاهد)

وطن- بالتزامن مع وصوله مع بعثة فرق النصر السعودي إلى إيران لخوض مباراة مع نادي بريسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، انتشرت عبر مواقع التواصل الجتماعي صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو تزعم أنه حمل صورة ترمز للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خلال إقامته في طهران.

ووفقا لحساب “التقنية من أجل السلام” على منصة “X” (تويتر سابقا) والمتخصص في كشف الأكاذيب لمنتشرة على مواقع التواصل، فإن الصورة المتداولة مزيفة.

كما أوضح أنه “تم التعديل على الصورة الأصلية والتي سبق أن تم تداولها بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2023. حيث تم وضع صورة الإمام علي عليه السلام بدل صورة مرسومة للنجم البرتغالي.

رونالدو يحمل صورة الإمام علي في إيران .. الصورة مزيفة

كشف أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الصورة ملتقطة في ملعب (الأمير عبدالرحمن بن سعود) وليس في إيران كما تم الادعاء.

لفتات إنسانية قام بها رونالدو في إيران

وكان كريستيانو رونالدو قد حظي باستقبال حافل لدى وصوله لطهران برفقة فريقه، كما التقى بطفل ورسامة إيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لفتة إنسانية لاقت استحساناً كبيراً.

فوز النصر على بريسبوليس

وحقق فريق النصر السعودي فوزا سهلا على نظيره الإيراني بريسبوليس بهدفين مقابل لاشيء، ليصبح فريق النصر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

رونالدو يعلق على الفوز والاستقبال الشعبي له

وعقب الفوز على بريسبوليس، علّق كريستيانو رونالدو، زيارته للأراضي الإيرانية وترحيب الجماهير واحتفائها به.

وقال في تدوينة له:” من الرائع تحقيق الفوز اليوم. شكر خاص جداً للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا. وعلى هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق”.