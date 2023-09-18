فيديو يوثق لحظة مؤثرة لمشجع إيراني عند رؤيته كريستيانو رونالدو

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وطن- وثق مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل لحظة بكاء شاب إيراني بعد رؤيته للنجم البرتغالي رونالدو بعد أن رآه أخيراً وحقق حلمه.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الشاب لم يستطع تمالك مشاعره بعد أن رأى أخيراً فريقه المفضل النصر ولاعبه النجم كريستيانو رونالدو الذي حلم كثيرًا أن يراه أمام عينه وبدا وقد تغيرت ملامح بوجهه ويمسح دموعه وسط عدد من المشجعين.

ووصل رونالدو إلى إيران مع فريق النصر الذي سيواجه نادي بيرسيبوليس الإيراني في أول مباراة لهم في دوري أبطال آسيا 2023-24 على ملعب آزادي في طه اليوم الإثنين.

أغنية Siuuu عند رؤية رونالدو!

وبحسب موقع sportstiger الرياضي أدى مشجعو لاعب كرة القدم البرتغالي في زيارته الأولى للبلاد، أغنية Siuuu التي يرددها المشجعون البرتغاليون بعد أن تجمعوا في شوارع طهران.

واعتاد الدون في السنوات الأخيرة على الاحتفال بأهدافه من خلال الذهاب نحو الراية الركنية وتوجيه ظهره للجمهور ثم القفز وفرد ذراعيه للخلف، وإطلاق صيحته الشهيرة “Siu”.

وصرخ رونالدو لأول مرة بلفظة “Siuuu بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2014، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين “ظاهرة عالمية” حيث احتضنها نجوم الرياضة في جميع المجالات باعتبارها ظاهرة خاصة بهم.

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وفي الفيديو الذي انتشر على تويتر، رددت الجماهير اسم “رونالدو” بشكل جماعي في الشوارع.

وفي وقت لاحق مرت حافلة فريق النصر، وقائده “كريستيانو رونالدو، بشارع طهران، حيث حشدت الجماهير بعدد كبير. وأبدى اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إعجابه بالجماهير على الترحيب الكبير الذي استقبلهم، مما دفعهم إلى بذل جهودهم بالاهتمام في هذه الطريقة.

يذكر أنه ستقام بطولة افتتاحية للنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم 19 سبتمبر الثلاثاء القادم ضد برسيبوليس في ملعب آزادي في طهران.

وكان فيديو مثير قد أظهر جماهير إيرانية تتسابق في شوارع طهران لرؤية رونالدو لا يعلم مدى صحته لكن تم تداوله بشكل واسع في منصات التواصل.