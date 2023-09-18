الإثنين, سبتمبر 18, 2023
الرئيسيةحياتنافيديو يوثق لحظة مؤثرة لمشجع إيراني عند رؤيته كريستيانو رونالدو
حياتنارياضة

فيديو يوثق لحظة مؤثرة لمشجع إيراني عند رؤيته كريستيانو رونالدو

لم يستطع الشاب تمالك مشاعره بعد أن رأى أخيراً فريقه المفضل ونجمه رونالدو

كتب خالد الأحمد
فيديو يوثق لحظة مؤثرة لمشجع إيراني عند رؤيته كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو في طهران
- Advertisement -

وطن- وثق مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل لحظة بكاء شاب إيراني بعد رؤيته للنجم البرتغالي رونالدو بعد أن رآه أخيراً وحقق حلمه.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الشاب لم يستطع تمالك مشاعره بعد أن رأى أخيراً فريقه المفضل النصر ولاعبه النجم كريستيانو رونالدو الذي حلم كثيرًا أن يراه أمام عينه وبدا وقد تغيرت ملامح بوجهه ويمسح دموعه وسط عدد من المشجعين.

ووصل رونالدو إلى إيران مع فريق النصر الذي سيواجه نادي بيرسيبوليس الإيراني في أول مباراة لهم في دوري أبطال آسيا 2023-24 على ملعب آزادي في طه اليوم الإثنين.

أغنية Siuuu عند رؤية رونالدو!

وبحسب موقع sportstiger الرياضي أدى مشجعو لاعب كرة القدم البرتغالي في زيارته الأولى للبلاد، أغنية Siuuu التي يرددها المشجعون البرتغاليون بعد أن تجمعوا في شوارع طهران.

واعتاد الدون في السنوات الأخيرة على الاحتفال بأهدافه من خلال الذهاب نحو الراية الركنية وتوجيه ظهره للجمهور ثم القفز وفرد ذراعيه للخلف، وإطلاق صيحته الشهيرة “Siu”.

وصرخ رونالدو لأول مرة بلفظة “Siuuu بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2014، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين “ظاهرة عالمية” حيث احتضنها نجوم الرياضة في جميع المجالات باعتبارها ظاهرة خاصة بهم.

- Advertisement -

وفي الفيديو الذي انتشر على تويتر، رددت الجماهير اسم “رونالدو” بشكل جماعي في الشوارع.

وفي وقت لاحق مرت حافلة فريق النصر، وقائده “كريستيانو رونالدو، بشارع طهران، حيث حشدت الجماهير بعدد كبير. وأبدى اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إعجابه بالجماهير على الترحيب الكبير الذي استقبلهم، مما دفعهم إلى بذل جهودهم بالاهتمام في هذه الطريقة.

يذكر أنه ستقام بطولة افتتاحية للنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم 19 سبتمبر الثلاثاء القادم ضد برسيبوليس في ملعب آزادي في طهران.

وكان فيديو مثير قد أظهر جماهير إيرانية تتسابق في شوارع طهران لرؤية رونالدو لا يعلم مدى صحته لكن تم تداوله بشكل واسع في منصات التواصل.

المصدرsportstiger ،توتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

صفقة تبادل وعقوبات.. تفاصيل إجراءات أمريكية جديدة بخصوص إيران (فيديو)

الهدهد

تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران بضمانة قطرية.. الصفقة تمت وهذه تفاصيلها!

رياضة

رونالدو يستعد لمقاضاة يوفنتوس لهذا السبب!

حياتنا

رونالدو بالثوب السعودي والشماغ بمناسبة اليوم الوطني ويهين لاعباً جزائرياً (شاهد)

الهدهد

سعودية تصلي بين الجماهير في المدرجات وتثير غضبا عارما (شاهد)

الهدهد

دراسة جديدة توضح ما يحتاجه الفرد من أموال للعيش بسعادة في تركيا 2023

حياتنا

هل فتكت تسديدة رونالدو بوجه مصور مباراة النصر والرائد فعلاً؟؟ (شاهد)

رياضة

المصور لم يسلم من تسديدة رونالدو الصاروخية.. شاهد ماذا حصل به؟! (فيديو)

تقارير

بلومبيرغ: الهوة بين السعودية والإمارات تتسع وهذا ما تسبب في غضب وزير الدفاع السعودي!

حياتنا

جورجينا في جلسة تصوير مثيرة بملابس رياضة وسباحة وزوجة ميسي أول المعجبين (شاهد)

رياضة

هكذا تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

الهدهد

اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران.. هذا ما تكفلت به قطر لإنقاذ المفاوضات!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تصرف رونالدو مع طفل إيراني بكى كثيراً بسببه يشعل المواقع (فيديو وصور)

“أوميت أوزداغ” السياسي التركي المراوغ.. من التآمر إلى العنصرية وصولاً إلى خذلان الأسد

بسبب خبر عن السعودية .. إيلون ماسك يُكذّب “وول ستريت جورنال” فماذا نشرت؟!

أكبر قضية فساد في القرن 21.. فضيحة تطال كبار مسؤولي بولندا بسبب المهاجرين

فضيحة كبيرة.. قريب بشار الأسد يحرق منزل شاب سوري ويعتدي على أمه (فيديو)

ملياردير أمريكي يكشف سراً مهماً للنجاح في الحياة وتحقيق الثراء

بسبب علم المثليين.. أم أمريكية تتحدى معلمة مدرسة أمام طلابها (فيديو)

زفة الكوارع مع عمرو خالد تثير السخرية: “تضرع وخشوع في قصر الكبابجي” (فيديو)

إيلون ماسك يلتقي أردوغان حاملاً طفله X .. سأله عن زوجته فماذا أجابه! (فيديو)

انتقادات لاذعة لمخرج سوري أهدى مسلسله إلى روح قاتل السوريين واللبنانيين “حافظ الأسد”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC