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فيديو مرعب يخطف القلوب .. صاعقة تضرب شخصين على شاطئ! (شاهد)

التقط المشهد من شاطئ Aquila غربي المكسيك وأثار صدمة كبيرة بين الرواد

كتب محمد أمين ميرة
صاعقة تضرب شخصين على شاطئ في المكسيك
لحظة ضرب صاعقة شخصين على شاطئ في المكسيك
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وطن- أثار مقطع مصور متداول على منصة “إكس” (تويتر) سابقاً ضجة واسعة أظهر صاعقة تضرب شخصين كانا على شاطئ في المكسيك.

وأظهرت لقطات نادرة فيديو مرعب يخطف القلوب لحظة ضرب صاعقة لشخصين كانا بالقرب من بعضهما على شاطئ Aquila في الجزء الجنوبي الغربي من المكسيك.

وتتبع الولاية لولاية ميتشواكان المكسيكية. وصادفت الصاعقة قيام أحد المتواجدين ضمن الشاطئ بتصوير الطبيعة بجواله وتفاجأ بما جرى أمامه.

صاعقة في المكسيك

وكان عدة أشخاص بالقرب من الحدث أثارت الصاعقة حالة رعب فيما بينهم ليقوموا بالهرب بشكل عشوائي.

وذكر إياد الحمود الذي شارك الفيديو بأن “هناك سائحاً ثالثاً ضربته الصاعقة لكنه نجا بحياته”. أي أن الاثنين الذين تعرضا للضربة فارقا الحياة.

تعليق إياد الحمود حول ضرب صاعقة لشخصين ضمن شاطئ في المكسيك
تعليق إياد الحمود حول ضرب صاعقة لشخصين ضمن شاطئ في المكسيك

وعلق ليث على الفيديو معللاً سبب ما جرى: “السبب لأنه الصواعق تميل بشكل عام لإصابة أبنية عالية أو أجسام منعزلة، بما في ذلك الأشجار، أو الأبراج. واذا كان الإنسان أعلى جسم في المكان المفتوح الذي يقف فيه راح تضربه”.

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تعليق ليث بأن سبب الصواعق تميل بشكل عام لإصابة أبنية عالية أو أجسام منعزلة
تعليق سبب الصواعق تميل بشكل عام لإصابة أبنية عالية أو أجسام منعزلة

وكتب معلق آخر آية قرآنية من سورة الرعد وهي: “ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال”.

ووجه أحد المغردين نصيحة أثناء الصواعق مغرداً: “مهم أثناء الصواعق تجنب الوجود قرب الماء او الأماكن المفتوحة وتقليل ملامسة الأرض بقدر الإمكان”.

نصيحة مغرد للتصرف أثناء الصواعق
نصيحة مغرد للتصرف أثناء الصواعق

وشارك المغرد صورة لوضعية جلوس لتجنب خطر الصاعقة: “عمل هذه الطريقة مهمة. خصوصاً إذا شعر الشخص بوجود شحنات في المكان مثل وقوف شعره”.

وشهدت المكسيك العديد من الصواعق القاتلة مثل صاعقة ضربت ولاية غواناخواتو عام 2015. وأودت بحياة عائلة كاملة هم أربعة أطفال و3 نساء.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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