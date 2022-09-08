الخميس, سبتمبر 8, 2022
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ما الذي عليك فعله أثناء العاصفة الرعدية وأنت في السيارة

كتب معالي بن عمر
العاصفة الرعدية watanserb.com
العاصفة الرعدية
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وطن– في أثناء العاصفة الرعدية، من الضروري أن تشعر بقلق بالغ سواء كنا داخل المنزل أو خارجه. يمكن أن يحمل البرق تيارات تصل إلى 800000 فولت. مع الأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة، من الطبيعي أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت السيارة آمنة في أثناء العاصفة الرعدية؟

ماذا عليك أن تفعل في السيارة في أثناء العاصفة الرعدية؟

بحسب ما نقلته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أظهر الفيزيائي مايكل فاراداي، أن التفريغ الكهربائي الذي يصل إلى السيارة ينتشر على السطح الخارجي بالكامل دون التأثير على الركاب بداخلها. لذلك، إذا كنا نسافر بالسيارة وكانت هناك عاصفة رعدية، فلا داعي للقلق.

أما في حالة حدوث البرق، يتأثر الجزء الخارجي من هيكل السيارة دون أن تكون حياة الركاب في خطر.

لكن، هناك عدد من النصائح التي يجب أن نأخذها في الاعتبار؛ وأول وأهم شيء هو عدم لمس الأجزاء المعدنية للسيارة، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إغلاق النوافذ في جميع الأوقات.

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وبالطبع يجب علينا فصل جميع الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية للقيادة.

كيف تتصرّف في حال حدوث البرق؟

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لا شك في أننا عندما نكون في السيارة نشعر بأمان، لذلك من الأفضل الانتظار لبضع دقائق في الداخل قبل الخروج لتجنب أي خطر. كما ينبغي ألا نلمس هيكل السيارة، لأن السطح المعدني سيكون مشحونًا بكهرباء الصاعقة، وفق ما ترجمته “وطن“.

القيادة في أثناء العافة الرعدية خطيرة ويُنصح بالتوقف
القيادة في أثناء العافة الرعدية خطيرة ويُنصح بالتوقف

من جانبه، يوصي الاتحاد الوطني لمدارس تعليم القيادة، بتقليل سرعة المرور بشكل تدريجي، والإشارة إلى أي مناورة سنقوم بها. وإن أمكن، نقوم بإيقاف السيارة في مكان بعيد عن خطوط الكهرباء وبرك المياه والأسوار المعدنية.

هل هناك خطورة في ترك زجاجة ماء في السيارة؟ 

المخاطر الرئيسية

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كما أشرنا، فإن هيكل المركبات هو عنصر موصل للكهرباء، وهذا هو سبب ارتفاع احتمالية ضرب الصواعق للسيارة، ما من شأنه أن يؤدي إلى تلف النظام الكهربائي، و إذا حدث هذا، فلن نتمكن من تشغيل السيارة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تتسبب العاصفة الكهربائية أيضًا في سقوط الأشجار والفروع بسبب تأثير البرق. لذلك، فإن أحد المخاطر الرئيسية للعاصفة الكهربائية فيما يتعلق بالسيارة، هو الخدوش والكسور.

وإذا كنا نقود السيارة في وسط عاصفة كهربائية، فهناك خطر الانزلاق المائي. لذلك، يجب أن نتباطأ ونخفض السرعة لتجنب الحوادث.

أفضل طريقة لإزالة الخدوش من السيارة دون الذهاب إلى الورشة

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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