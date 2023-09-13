الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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فتيات برفقة شبان داخل استراحة بالسعودية.. ارتدين النقاب وعرين أفخاذهن (شاهد)

مظاهر الانحلال الأخلاقي والمجاهرة به غزت السعودية منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان

كتب سالم حنفي
فتيات برفقة شبان داخل استراحة بالسعودية.. ارتدين النقاب وعرين أفخاذهن
فتيات برفقة شبان بالسعودية
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمجموعة من العاهرات برفقة شبان في إحدى الاستراحات الخاصة بالسعودية.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” مجموعة من العاهرات اللواتي أخفين هويتهن بارتداء النقاب وهن يتراقصن على أنغام الموسيقى داخل الاستراحة.

وعلى الرغم من محاولتهن إخفاء هويتهن، لم تتردد البعض منهن من كشف ساقيها لإضافة الإثارة على المقطع المصور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أحد الشبان جالسا على الأرض منشغلا بهاتفه المحمول، فيما كانت الفتيات يرقصن ويدبكن حوله بحركات مثيرة، وصرخات عالية تفاعلا مع الموسيقى.

تفاعل واسع

وحصل الفيديو على آلاف التفاعلات والتعليقات المستنكرة لمثل هذه الأفعال وانتشارها في صفوف الشبان السعوديين.

وفي هذا السياق، قال أحد المنتقدين مستنكرا:” حيييي بلاد التوحيد”.

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وعلق آخر بالقول:” السعودية تحتاج فتح إسلامي من جديد”.

وقال آخر:” السعودية محتاجه إعادة تشغيل”.

وفي رده على من اتهم العاهرات بأنهن سعوديات، قال أحد المتابعين:” يخوان مو كل السعودية هيك والله السعودية اطيب ناس والنوعيات هاذي مهن من السعودية”.

فتيات برفقة شبان داخل استراحة بالسعودية.. ارتدين النقاب وعرين أفخاذهن
فتيات برفقة شبان بالسعودية

الانحلال يغزو السعودية

يشار إلى انه ومنذ قدوم ولي العهد لسعودي محمد بن سلمان وتوليه مسؤوليات، غزت مشاهدُ الانحطاط والانحلال السعودي بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن برنامه وروؤيته 2030 التي دمّرت الصورة المحافظة التي عرفتها الممكلة على مدى تاريخها.

الانحلال أصبح جزءا من رؤية محمد بن سلمان

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

و تحولت خطة ولي العهد السعودي للانفتاح إلى موجة انحلال ضربت المملكة بوساطة ذراعه الأيمن، رئيس هيئة الترفيه والمستشار بالديون الملكي تركي آل الشيخ الذي أصبح يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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