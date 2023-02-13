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الهدهد

“البنات صايعة”.. إعلامية سعودية شهيرة توثق مشاهد الانحلال في المملكة (فيديو)

حملت أولياء الأمور مسوؤلية سوء تربية أبنائهم وانتقدت موجة الانحلال

كتب خالد السعدي
اعلامية سعودية توثق مشاهد الانحلال في المملكة watanserb.com
الإعلامية السعودية لبنى عبدالعزيز
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وطن– وثّقت الإعلامية السعودية لبنى عبدالعزيز، حالة من الانحلال التي ضربت المملكة على صعيد واسع، ضمن ما تسميه السلطات خطة الانفتاح التي يُطبقها ولي عهد المملكة وحاكمها الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

وظهرت لبنى، في مقطع فيديو، روت فيه تفاصيل مشهد مزعج في أحد كافيهات العاصمة السعودية الرياض، حيث يعج بالشباب والفتيات حتى ساعات الفجر.

وقالت: “أكبر شاب في الكافيه عنده 18 سنة، وأكبر بنت 14 سنة.. موجودين وجالسين بطريقة لا تمت للانفتاح ولا الحرية ولا التحضر”.

وأضافت: “ما رأيته ينم عن عدم الأخلاق وعدم وجود الرقابة والأمهات نايمين في بيوتهم والبنات صايعين في الشارع في نص الليل”.

وتابعت – مخاطبة الأمهات: “بنتك أم 14 سنة في الشارع ليه.. إنتي فين؟.. ابنك أبو 18 سنة قاعد للفجر في الشارع مع بنات ليه.. فينكم”.

وتساءلت لبنى: “هل هذه هي المدنية والانفتاح التي نريدها.. لا.. لابد أن تكون هناك حدود”.

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الانحلال يضرب السعودية في حقبة ابن سلمان

تصريحات “لبنى” وثّقت جانبا من الانحلال الذي ضرب السعودية منذ صعود محمد بن سلمان، على رأس السلطة.

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

في الفترة الأخيرة، شهدت فعاليات موسم الرياض ومهرجان ميدل بيست الكثير من الممارسات الشاذة والمرفوضة، بينها حفلات الرقص المختلط والحركات المثيرة وصولا إلى الشذوذ الجنسي.

وما يؤكد أن الأمر يبدو منظما، انتشر مؤخرا مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلنَ إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

ووثّق الفيديو، لحظةَ وصول عدد كبير من الفتيات بشكل مُنظّم عبر حافلة، ثم نزلن منها، وهن يرتدين ملابس وُصفت بأنها “خليعة”، ويُرجّح أنهن من الساقطات التي استقطبهن تركي آل الشيخ لهذه الفعاليات.

المصدرتويتر ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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