“مشروع بايدن الجديد خسارة لمصر” .. تقارير إسرائيلية تكشف بالدليل الفشل الاقتصادي لنظام السيسي

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وطن- لا يزال الممر الاقتصادي الذي دار الحديث عنه في قمة العشرين بالعاصمة الهندية حديث وسائل الإعلام ومنها تقارير إسرائيلية تناولت القضية بين السخرية والتقليل من شأن السيسي والاستهزاء بسياسته التي دهورت مصر وأوصلتها إلى الحضيض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في مؤتمر مجموعة العشرين عن الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند وأوروبا والخليج وإسرائيل بوساطة مجموعة من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن دون ذكر مصر أو قناة السويس.

وبحسب تقرير لصحيفة “جلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية فإن مصر التي تسيطر على قناة السويس ويمر عبرها 10 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية و7% من حركة النفط ستكون أول الخاسرين من المشروع الجديد مشيرة إلى الفشل الاقتصادي لنظام السيسي الذي يدفع البلاد نحو التدهور من كافة النواحي.

دول عربية إضافية يمر عبرها الممر الاقتصادي الجديد

وذكر المحلل الإستراتيجي بصحيفة جلوباس العبرية العميد شموئيل إلمز بأنه من المتوقع أن يبدأ المشروع في ميناء بيرايوس في اليونان، ومن هناك، حسب التقديرات، ستتجه بحرا إلى ميناء حيفا الإسرئيلي الذي سيتم ربطه بعد ذلك بإسرائيل ودول الخليج بسكة حديدية.

وسيكون المسار من حيفا إلى الأردن، ومن هناك إلى السعودية والإمارات ومن ثم إلى ميناء جبل علي، وهناك، سيتم تحميل البضائع على متن السفن التي ستشق طريقها إلى مومباي في الهند لكن من المتوقع أن يتم بناء طرق إلى دول أخرى في المنطقة، على رأسها البحرين وسلطنة عمان.

وكان قطار شحن يضم نحو 36 حاوية قد عبر من روسيا إلى إيران في طريقه إلى السعودية، وشقّ طريقه إلى ميناء بندر عباس في مضيق هرمز، حيث تم شحن الحمولة على متن سفينة وجهتها جدة، متجاوزة شبه الجزيرة العربية.

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الفشل الاقتصادي لنظام السيسي

وتمثل قناة السويس لمصر بمثابة إنعاش حقيقي لإنقاذها من الديون تجاه صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى 12,5 مليار دولار وفق ما نقلته الصحيفة عن رئيس قسم السياسة الإقليمية في معهد البحث الدراسات الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلي INSS يوئيل جوزانسكي.

الباحث الإسرائيلي ذكر أن الممر الاقتصادي قد يشكل ضربة قاتلة للقاهرة و ربط مثل هذه البنية التحتية الإقليمية المشتركة بين الدول بمشاركة الرياض يمثل تحديًا للصين، وفي الوقت نفسه، سيؤدي ممر النقل المعين إلى تقصير سلاسل التوريد، وبالتالي تقليل اعتماد الدول على الصين أيضاً.

ورأى جوزانسكي أنه إذا أضيفت نيوم في إسرائيل بالفعل إلى مشروع الممر، فإن مدينة إيلات على الجانب الإسرائيلي قد تستفيد لدرجة كبيرة أيضاً.

كما أن استخدام هذا الطريق سيختصر مدة النقل من روسيا إلى الهند نحو عشرة أيام فقط بعدما كان يتراوح من 30 إلى 45 يومًا عبر قناة السويس.

وكان المحامي المصري جمال عيد قد وثق بالدلائل الفشل الاقتصادي لنظام السيسي عبر تغريدة له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وقال عيد في تغريدته التي رصدتها (وطن): “165 مليار دين خارجي، ارتفاع أسعار كل الخدمات وتحول أغلبها لسلع، رفع أسعار الوقود باكثر من ٤٠٠٪ من قبمتها، ارتفاع أسعار كل السلع، كلها دون استثناء، رفع رسوم المرور والشهر العقاري والتقاضي والتراخيص”.

وأضاف: “استنباط رسوم وضرائب جديدة, قيمة مضافة واخواتها، رفع أسعار السكك الحديدية والمواصلات بشكل هائل، بيع أصول وممتلكات المصريين، شركات وموانئ وبنوك للخلايجة”.

وختم المحامي حديثه عن الفشل الاقتصادي لنظام السيسي بالقول: “إهدار قيمة الجنيه لأقل من ٢٥٪ من قيمتها.. ماذا عاد على المواطن من استفادة؟”.