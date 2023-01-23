التعويم فتك به.. تحليل لوضع الجنيه المصري قبل الاجتماع المرتقب للبنك المركزي

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وطن – أظهرت بيانات البنك المركزي، تحرك الجنيه المصري بشكل هامشي في أولى جلسات التداول بالأسبوع الجاري، وسط ترقب في الأسواق لأول اجتماعات البنك خلال العام الجديد.

ويتوقع أغلب المحللين أن يقرر البنك المركزي المصري زيادة محدودة للفائدة في حدود 100 نقطة أو التثبيت عقب الزيادة الكبيرة في الاجتماع الأخير من العام الماضي والذي تزامن معه هبوط كبير للجنيه.

خسائر الجنيه المصري

وفقد الجنيه ما قرب من 21% من قيمته، منذ بدء الموجة الرابعة لتحرير أسعار الصرف في مطلع يناير الجاري ليهبط من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستوى 30 جنيها.

صحيفة هارتز الإسرائيلية:

الاقتصاد المصري ينهار تماماً، والسيسي لا يملك إجابات .. pic.twitter.com/FYamxz3IcB — نحو الحرية (@hureyaksa) January 22, 2023

في المقابل قفزت خسائر الجنيه منذ الإعلان الأول عن تحرير أسعار الصرف في مارس من العام الماضي 90% بينما بلغت 237% منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض سعر صرف الجنيه هامشيا مقابل الدولار متراجعًا في حدود قرش واحد ليسجل مستويات 29.89 جنيه دولار للبيع ومستويات 29.80 جنيه للدولار للشراء.

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وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 29.79 جنيه للدولار ومستويات 29.69 جنيه للدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر الصرف قرب مستويات الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار سجل ارتفاعًا بواقع قرشين في ثلاثة بنوك إلى مستويات 29.92 جنيه للدولار، وهى بنوك اتش اس بى سى HSBC، وميد وبنك الإسكندرية.

فشل سياسي من الدرجة الاولى تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى وهو ببساطة يتمثل فى اهدار 155 مليار دولار علي كباري وطرق ومباني في الصحراء منهم 8 مليار دولار 2015 في تفريعة قناةالسويس بدون دراسات جدوى-هذه جريمة اهدار مال عام فى قوانين الدول المتحضرة وعقابها العزل والحبس والتعويض المالى pic.twitter.com/kswSFckpJz — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 17, 2023

ويوم الخميس الماضي، انخفض الجنيه في البنوك الخاصة 20 قرش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.9 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.8 جنيه للدولار للشراء.

الاجتماع المقبل للبنك المركزي

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال العام الجديد 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وحدد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري وحدد مواعيدها في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع الأخير للجنة خلال العام والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

وسجلت أسعار الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، وذلك في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة زيادة الأسعار.

وتعد الفائدة إحدى الأدوات المتاحة في أيدي البنوك المركزية على مستوى العالم للسيطرة ومواجهة معدل التضخم “زيادة الأسعار”.

ويستهدف المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن ينخفض إلى بين 3% إلى 7% في 2026، بحسب تقرير سابق للجنة السياسة النقدية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد كشف عن توقعات باستمرار الضغوط على المصرية في ظل تراكم الواردات وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي سليم

وأضافت أنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).