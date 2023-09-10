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هبة عبوك تتجاهل زلزال المغرب وتظهر بدون ملابس داخلية.. هل تحقد على حكيمي لهذه الدرجة؟

أشرف حكيمي قام بالتبرع بالدم على الفور لصالح مصابي الزلزال

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تتجاهل زلزال المغرب وتظهر بدون ملابس داخلية.. هل تحقد على حكيمي لهذه الدرجة؟ (فيديو)
النجمة الإسبانية هبة عبوك
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وطن- أثارت النجمة الإسبانية هبة عبوك، جدلاً واسعاً بعدم تعاطفها مع المغرب، إثر الزلزال المدمر الذي        ضرب بلادهم وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص.

حيث تجاهلت هبة عبوك، ما حدث في موطن طليقها نجم سان جرمان، أشرف حكيمي، ونشرت فيديو وهي ترقص وتغني في السيارة.

كما ظهرت النجمة التونسية الأصل بفيديو آخر، وهي تخضع لعملية تدليك غريبة بدون ملابس داخلية.

واكتفت هبة بنشر صورة لعلم المغرب، بجانبها قلب مضمد، دون أي تعليق يعبر عن تعاطفها معهم.

هبة عبوك
الصورة الوحيدة التي وضعتها هبة

حكيمي يتبرع بالدم

بينما قام والد طفليها أشرف حكيمي، بالتبرع بالدم على الفور، لصالح مصابي الزلزال.

ونشرت مؤسسة أشرف حكيمي الخيرية على “إنستجرام” صورة تظهر حكيمي أثناء تبرعه بالدم.

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هبة عبوك
تبرع نجم سان جرمان بالدم لضحايا الزلزال

وكتبت المؤسسة في تعليقها: “في هاد لوقت الأولوية هي نعطي الدم للناس اللي في حالات حرجة. التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. مساعدتكم ضرورية”.

وقدم حكيمي تعازيه للشعب المغربي موجهاً رسالة جاء فيها: “نمر بوقت عصيب وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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