نيالا تحولت إلى مدينة أشباح.. هذا ما حدث في أشرس جولات الحرب السودانية

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وطن- تحولت مدينة نيالا السودانية إلى مدينة أشباح، حيث يتهم المقاتلون بارتكاب فظائع ضد المدنيين ويخشى مقتل العشرات .

ووصف العديد من الشهود والناشطين، مشاهد الرعب في مدينة جنوب دارفور منذ أوائل أغسطس الماضي، وأبلغوا عن عمليات قتل جماعي وعنف جنسي ونهب للمنازل وهجمات على المرافق الصحية وتدمير أبراج الاتصالات وتوقف خدمات المياه والكهرباء.

وأضافوا أنه بعد ما يقرب من شهر من القتال العنيف، لم يعد هناك أي مؤشر للحياة في المدينة، مع إغلاق الأسواق وإجبار آلاف الأشخاص على النزوح.

ووقع قتال متقطع في نيالا، بعد بدء النزاع في 15 أبريل / نيسان بين القوات المسلحة السودانية وحليفتها السابقة، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، لكن المعارك أصبحت أكثر شراسة وامتدت إلى قلب المدينة الشهر الماضي، ولا تزال مستمرة منذ ذلك الحين.

ووقع المدنيون في مرمى النيران، لكن مع قطع الإنترنت وخطوط الهاتف، لا يُعرف سوى القليل عن حجم العنف الذي تعرضوا له.

وقال أحمد قوجة، الناشط المقيم في نيالا والذي فر الآن من المدينة، في تصريحات لموقع “ميدل إيست آي“: “المدينة معزولة والجرائم مستمرة بصمت وبدم بارد”، وأضاف أن الطريقة الوحيدة لخروج الأخبار هي من خلال ركاب الحافلات وسائقيها الذين تمكنوا من المغادرة بين الحين والآخر، أو من خلال أولئك الذين تمكنوا من الفرار.

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وقال آدم عيسى، الذي يعيش في حي السلام الواقع في الجزء الشمالي من المدينة: “في 15 أغسطس/آب، سقطت قنبلة على منزلنا، مما أدى إلى مقتل والدي وإصابة اثنين من أبنائي”. وقد تعرض منزله، مثل العديد من منازل المدنيين الأخرى في نيالا، للقصف، مما اضطره إلى الفرار.

وأضاف: “مشيت لساعات وأنا أحمل أطفالي المصابين إلى منطقة بليعال، حيث أعيش الآن مع عائلتي الكبيرة”.

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 50 ألف شخص فروا من نيالا في الأيام الخمسة الأولى من موجة العنف الأخيرة. ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

عمليات القتل الجماعي

وقال محمد حسين، الذي فر مؤخراً من نيالا إلى مدينة كوستي، إنه شهد سقوط عشرات القنابل على منازل المدنيين، وأن ذلك أدّى إلى مقتل مئات الأشخاص. ومع ذلك، كان من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا.

وذكرت الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 60 شخصاً قتلوا وأصيب 250 في بداية الاشتباكات المتجددة بين 11 و17 أغسطس/آب.

وكان ما لا يقل عن 42 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، مختبئين تحت أحد الجسور عندما قُتلوا في مذبحة وقعت في 23 أغسطس/آب، وفقاً لشبكة دارفور لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة غير الحكومية، إن هناك تقارير أخرى عن مجازر مماثلة تحدث عندما يشن الجانبان هجمات عشوائية باستخدام نيران المدفعية والغارات الجوية.

وسبق أن هاجمت ميليشيات يعتقد أنها متحالفة مع قوات الدعم السريع، أفراداً من قبيلة داجو في منطقة كوكوجا، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، حسبما ذكرت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

ووقع القتل الجماعي بعد أن رفض رجال القبائل تسليم ماشيتهم لرجال الميليشيات دون أي تكلفة.

وقالت الشبكة الديمقراطية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن “المليشيات أطلقت الرصاص الحي على مربي الماشية، مما أدى إلى إصابتهم بجروح بليغة، وهجرة المدنيين إلى اتجاهات مختلفة، ومقتل 10 من الرعاة”.

وقال حسين، الذي يعمل محاميًا، إن الهجمات المماثلة التي تشنها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هي السبب الرئيسي لنزوح الناس.

وأضاف أن بعض مناطق المدينة شهدت هجمات وحشية من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك أحياء تكساس وكرري وأجزاء أخرى من جنوب المدينة.

وتابع: “أستطيع أن أقول إن غالبية المنازل في المدينة تعرضت للنهب من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.

والفظائع التي وقعت في نيالا ليست الأولى التي يتم الإبلاغ عنها في دارفور خلال الحرب المستمرة، والتي أعادت إشعال العنف العرقي في منطقة جنوب السودان.